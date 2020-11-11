«Заразиться можно и после прививки!». Россиян предупредили о рисках вакцинации
Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям в эфире НСН прокомментировала заражение врачей на Алтае после вакцинации.
Минздрав объяснил инфицирование коронавирусом врачей на Алтае после вакцинации. Медики заразились COVID-19 на 7-10 день после первой прививки, так как у них еще не успели сформироваться защитные антитела, сообщила пресс-служба Минздрава.
Во вторник в управлении печати и массовых коммуникаций региона сообщили, что тесты на коронавирус у троих медиков в Алтайском крае, одними из первых получивших вакцину «Спутник V», показали положительный результат.
Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в эфире НСН подтвердила, что вирусом можно заразиться и после прививки.
«Заразиться можно и после вакцинирования. Далеко не все вакцины гарантируют стопроцентную защиту. В данном случае мы не можем утверждать, случилось заражение из-за вакцины или нет. Мы не знаем, как транспортировалась вакцина. Она должна храниться в очень жестких температурных условиях. Вдруг она разморозилась, и ее свойства были потеряны. Мы можем однозначно сказать, что это было не плацебо. Это не случилось в рамках клинических исследований. А дальше уже могут начинаться спекуляции. Поэтому для понимания нужно собрать информацию, что там конкретно произошло, на каком этапе и так далее. Сейчас в США и Индии ввели 50% порог эффективности для регистрации вакцины от коронавируса. В Европе сказали, что вовсе не станут вводить порог, а будут смотреть на конкретные данные и результаты исследований», - заявила она.
Собеседница НСН уточнила, что заявления о высочайшей эффективности российской вакцины преждевременны, так как результатов исследования нет, а подсчитать это невозможно.
«Недавнее заявление главного внештатного терапевта о 90% эффективности в рамках массовой вакцинации в регионах – вообще глупость, потому что вот так посчитать ее невозможно. Нужно сравнить с контрольной группой и показать, что в контрольной группе заражаются больше, чем обычные люди. Как они могли это померить, я не понимаю. У нас пока говорить о любой эффективности преждевременно, потому что результатов нет. У меня ощущение, что все, что происходит у нас в период пандемии с регистрацией вакцин, это не вопрос фармацевтического регулирования, это скорее из области политики и пиара. Ощущение, что эти концепции – научная и публичная "Смотрите, мы первыми разработали вакцину!" - существуют в разных мирах», - отметила она.
Ранее главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина сообщила, что контроль вакцины от коронавируса «Спутник V» у вакцинированных в рамках гражданского оборота граждан показывает, что эффективность препарата составляет более 90%.
Незадолго до этого СМИ распространили информацию, что вакцина, разработанная компанией BioNTech совместно с Pfizer, в ходе испытаний показала более чем 90% эффективность в предотвращении заражения COVID-19, и заявка на ее регистрацию в США может быть подана уже в ноябре.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+19 851 / сут.
Умерли
31 593+432 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 616 / сут.
- В Минпросвещения выступили против тотальной школьной «дистанционки»
- Трассе под Петербургом разрешили проводить гонки «Формулы 1»
- «Вводим наперед». Собянин не исключил новых ограничений из-за COVID-19
- СМИ: Ревнивый муж зарубил жену топором в Ленинградской области
- Власти Кубы попросили россиян сдавать тест на коронавирус перед поездкой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru