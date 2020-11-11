«Заразиться можно и после прививки!». Россиян предупредили о рисках вакцинации

Минздрав объяснил инфицирование коронавирусом врачей на Алтае после вакцинации. Медики заразились COVID-19 на 7-10 день после первой прививки, так как у них еще не успели сформироваться защитные антитела, сообщила пресс-служба Минздрава.

Во вторник в управлении печати и массовых коммуникаций региона сообщили, что тесты на коронавирус у троих медиков в Алтайском крае, одними из первых получивших вакцину «Спутник V», показали положительный результат.

Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в эфире НСН подтвердила, что вирусом можно заразиться и после прививки.

«Заразиться можно и после вакцинирования. Далеко не все вакцины гарантируют стопроцентную защиту. В данном случае мы не можем утверждать, случилось заражение из-за вакцины или нет. Мы не знаем, как транспортировалась вакцина. Она должна храниться в очень жестких температурных условиях. Вдруг она разморозилась, и ее свойства были потеряны. Мы можем однозначно сказать, что это было не плацебо. Это не случилось в рамках клинических исследований. А дальше уже могут начинаться спекуляции. Поэтому для понимания нужно собрать информацию, что там конкретно произошло, на каком этапе и так далее. Сейчас в США и Индии ввели 50% порог эффективности для регистрации вакцины от коронавируса. В Европе сказали, что вовсе не станут вводить порог, а будут смотреть на конкретные данные и результаты исследований», - заявила она.