«Массивный тромбоз». Иммунолог о тяжелых последствиях COVID-19

«Бессимптомное течение инфекции ничем для человека не опасно, оно потому так и называется – «бессимптомное течение инфекции», при нем человек не испытывает никаких болезненных ощущений, нет воспалений и отклонений в состоянии здоровья. И это не заболевание, это бессимптомное течение инфекции», - сказал Болибок.

По его мнению, некорректно говорить, что «человек болеет бессимптомно». «Если человек заболел – у него всегда есть симптомы, а здесь он не заболел, он заразился, но не болеет», - отметил эксперт.

«Из-за чудовищной перегрузки лабораторий у нас население недообследовано, многие случаи коронавирусной инфекции не выявляются. Потому те 31% бессимптомных, о которых говорит Голикова, – это те, кто проходил обследование. У меня вообще такое ощущение, что сейчас, на пике пандемии, выявляется от силы четверть заболевших», - рассказал эксперт.

Он считает, что если протестировать на антитела к коронавирусу абсолютно всех граждан, то процент перенесших заражение бессимптомно будет гораздо больше, чем 31%. По его словам, в основном они будут среди детей, так как их сейчас никто не тестирует, а симптомов у них нет.

«Бессимптомное течение инфекции – это не болезнь, человек получает инфекцию, она какое-то время живет на слизистой, потом иммунная система реагирует и вырабатывает антитела на этот вирус, на этом для него инфекционный процесс заканчивается. Собственно, на этом персонально для него и пандемия закончилась. Самый хороший вариант того, как можно принять участие в пандемиии – перенести все бессимптомно», - подчеркнул иммунолог.

Болибок отметил, что стандартно на 1000 заразившихся 200 – требуют госпитализации, из них 10% умирают, то есть смертность порядка 2%.

«Коронавирус - коварная инфекция. Мы в первый раз столкнулись, что при массовой пандемии у людей развиваются васкулиты – то есть воспаление внутренней оболочки сосудов, и это может привести к массивному тромбозу. Если у человека есть атеросклероз сосудов или повышенный сахар в крови, это может привести к резкому ухудшению состояния. Коронавирус вызывает не воспаление легких, а воспаление сосудов», - рассказал иммунолог-аллерголог.

Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью НСН заявил об опасности бессимптомных носителей коронавирусной инфекции.

