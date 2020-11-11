Голикова: 31% случаев коронавирусной инфекции в РФ бессимптомные

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что 31% случаев коронавирусной инфекции в РФ бессимптомные, передает РИА Новости.

Ранее Голикова рассказала, что самые высокие показатели заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения — на Ямале, в Горном Алтае, Москве, Калмыкии, Магаданской области и Туве.

По ее словaм, покaзaтель рaспрострaнения коронaвирусa превышен в 35 регионaх стрaны, ситуaция продолжaет осложняться.

Ранее вице-премьер сообщала, что пострегистрацонные испытания вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» начнутся уже 15 ноября, сообщает МИР 24.

Как сообщалось ранее, за сутки в России от коронавируса умерли 432 человека, это стало новым суточным антирекордом смертности от инфекции. В то же время число заболевших за сутки снизилось по сравнению с предыдущими днями. К утру 11 ноября зафикисровали 19 851 случай заражения, рекорд был двумя днями ранее, 9 ноября. Тогда за сутки выявили 21 798 заболевших.

