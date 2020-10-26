Онищенко отказался называть «второй волной» рост числа COVID-больных

В России за минувшие сутки выявлено 17 347 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.

На пресс-конференции НСН депутат Госдумы, врач-инфекционист, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что говорить о волнах заболеваемости нельзя, есть эпидемические подъемы.

Онищенко назвал Китай примером России по обеспечению биологической безопасности

«Давайте прекратим панику, а она продолжается, её нагнетают. Нужно максимально отправить офисных работников, банков, в частности, на удаленку, обеспечить сотрудников масками и перчатками. Все это даст хороший эффект и двинуться в сторону. В России нет волн заболеваемости, есть эпидемический подъем. Его завершение в подавляющем проценте зависит от нашего поведения. Коллеги, давайте прекратим глумиться над психикой наших граждан. Вчера я целый день слышал прогноз хирурга, когда закончится пандемия. Хирурги должны оперировать, а коронавирусом должны заниматься инфекционисты, эпидемиологи. Хотелось бы, чтобы региональные штабы и оперативный штаб взял эту ситуацию под контроль», - призвал Геннадий Онищенко.

Ранее на пресс-конференции НСН бывший санитарный врач страны призвал Россию брать пример с Китая вопросах обеспечения биологический безопасности


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:Пресс-конференция НСНГеннадий ОнищенкоКоронавирус
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