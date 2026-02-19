На первый взгляд может показаться, что ипотека стала доступнее: формально условия обслуживания кредитов улучшились. Так, если еще пять лет назад ежемесячный платеж по ипотеке отнимал в среднем 80% заработка заемщика, то к 2025 году этот показатель снизился до 60%, говорится в исследовании.

Однако причина такого снижения кроется в широком распространении льготных ипотечных программ — например, семейной ипотеки и других инициатив с господдержкой. Пять лет назад подобные программы не имели столь масштабного охвата. По оценкам аналитиков, в 2025 году почти 90% ипотечного сегмента формировалось за счет льготных программ.



Ключевая особенность таких программ — заметно более низкие ставки по сравнению с рыночными кредитами. Кроме того, льготную ипотеку обычно оформляют на максимально длительный срок. В результате размер ежемесячного платежа снижается, но это создает искаженную картину доступности жилья: показатель, рассчитываемый как доля платежа от зарплаты, уже не отражает реальной ситуации на рынке, подчёркивают авторы исследования.

Более объективную оценку ситуации на рынке жилья дают данные о сроках накопления на первоначальный взнос по ипотеке. В отличие от показателей платежеспособности по кредиту, этот параметр не зависит от уровня ипотечных ставок (в т. ч. льготных), а определяется исключительно стоимостью новостроек и уровнем доходов населения, отмечают аналитики.