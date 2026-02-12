Приравнять к ипотеке: Застройщики призвали удешевить рассрочку для россиян
Сегодня ипотека в среднем дается на 27 лет, а рассрочка – на два-три года, что делает ежемесячный платеж очень большим, заявил НСН Кирилл Холопик.
Рассрочку в части выплат следует приравнять к ипотеке, она дается только на период строительства, а у застройщика нет никаких гарантий, что покупатель в итоге завершит сделку, заявил НСН руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик.
Рассрочка на покупку недвижимости будет законодательно урегулирована, рассказал руководитель службы по защите прав потребителей, член совета директоров Банка России Михаил Мамута. По его словам, сейчас этот механизм создает риски для потребителей — например, штрафы за просроченные выплаты по рассрочке могут достигать половины от всей суммы долга. Кроме того, ЦБ предложил Минфину вдвое повысить максимальный размер ссуды, по которой можно получить кредитные каникулы, — до 900 тыс. рублей, пишут «Известия». Холопик объяснил, что реформа в этой сфере нужна именно для застройщиков.
«Законодательное регулирование заключается в том, чтобы к рассрочке появилось доверие именно у застройщиков. Если застройщики начнут доверять рассрочке, смогут взыскать сумму путем выставления квартиры на торги, то ситуация улучшится. Дольщики и так доверяют, а в части выплат рассрочку можно приравнять к ипотеке, чтобы этот инструмент был понятным и для застройщиков. Тогда рассрочка станет дешевле, чем сейчас, потому что одно дело – рассрочка на десять лет, другое – на два года. Ежемесячный платеж сейчас очень большой. В этом корень реформы», - объяснил он.
По его словам, сегодня ипотека в среднем дается на 27 лет, рассрочка – на два-три года.
«Есть проблема в том, что невозможно дольщика потом выселить из квартиры в судебном порядке, как в случае с ипотекой. Если вы приобрели единственное жилье в ипотеку, не погасили ее, банк имеет право выселить вас из этой квартиры. По рассрочке такого нет. Поэтому рассрочка дается только на период строительства. Если ипотека в среднем дается на 27 лет, рассрочка – на два-три года. Если рассрочку не погасили к моменту передачи квартиры, договор обнуляется, деньги дольщику возвращаются. У покупателей нет рисков, риски есть у застройщика. В Москве и Санкт-Петербурге доля рассрочек небольшая, так как это невыгодно, в некоторых регионах девелоперы просто вынуждены идти на это», - пояснил он.
Рассрочка несет ряд рисков для покупателей квартир и для застройщиков — покупатели вынуждены нести более существенную ежемесячную финансовую нагрузку, а для застройщиков рассрочка создает риски повышения проектного финансирования, данному инструменту необходима существенная регулировка. Об этом НСН заявил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.
