«Законодательное регулирование заключается в том, чтобы к рассрочке появилось доверие именно у застройщиков. Если застройщики начнут доверять рассрочке, смогут взыскать сумму путем выставления квартиры на торги, то ситуация улучшится. Дольщики и так доверяют, а в части выплат рассрочку можно приравнять к ипотеке, чтобы этот инструмент был понятным и для застройщиков. Тогда рассрочка станет дешевле, чем сейчас, потому что одно дело – рассрочка на десять лет, другое – на два года. Ежемесячный платеж сейчас очень большой. В этом корень реформы», - объяснил он.

По его словам, сегодня ипотека в среднем дается на 27 лет, рассрочка – на два-три года.

«Есть проблема в том, что невозможно дольщика потом выселить из квартиры в судебном порядке, как в случае с ипотекой. Если вы приобрели единственное жилье в ипотеку, не погасили ее, банк имеет право выселить вас из этой квартиры. По рассрочке такого нет. Поэтому рассрочка дается только на период строительства. Если ипотека в среднем дается на 27 лет, рассрочка – на два-три года. Если рассрочку не погасили к моменту передачи квартиры, договор обнуляется, деньги дольщику возвращаются. У покупателей нет рисков, риски есть у застройщика. В Москве и Санкт-Петербурге доля рассрочек небольшая, так как это невыгодно, в некоторых регионах девелоперы просто вынуждены идти на это», - пояснил он.

Рассрочка несет ряд рисков для покупателей квартир и для застройщиков — покупатели вынуждены нести более существенную ежемесячную финансовую нагрузку, а для застройщиков рассрочка создает риски повышения проектного финансирования, данному инструменту необходима существенная регулировка. Об этом НСН заявил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

