В Алтайском крае в ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек
Грузовой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Шипуновском районе Алтайского края, есть пострадавшие. Об этом заявила помощник прокурора региона Мария Антошкина.
По предварительной информации, водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Nissan Elgrand. При аварии пострадали семь человек, в том числе один несовершеннолетний.
«Прокурор... края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств аварии и принятие процессуального решения. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», - указала Антошкина.
По данным регионального управления МВД, после ЧП госпитализировали пять человек, в том числе несовершеннолетнего.
Ранее на трассе Сургут-Салехард столкнулись автомобили «TATRA» и «Лада», погибли два человека, пишет Ura.ru.
