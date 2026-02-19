В Алтайском крае в ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек

Грузовой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Шипуновском районе Алтайского края, есть пострадавшие. Об этом заявила помощник прокурора региона Мария Антошкина.

По предварительной информации, водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Nissan Elgrand. При аварии пострадали семь человек, в том числе один несовершеннолетний.

«Прокурор... края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств аварии и принятие процессуального решения. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», - указала Антошкина.

По данным регионального управления МВД, после ЧП госпитализировали пять человек, в том числе несовершеннолетнего.

