Посол: Безвиз РФ и Саудовской Аравии вступит в силу через несколько месяцев
Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией вступит в силу через несколько месяцев. Об этом заявил посол РФ в королевстве Сергей Козлов.
Как напомнил дипломат, 1 декабря прошлого года две страны подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан со всеми видами паспортов. России и Саудовской Аравии следует провести необходимые внутригосударственные процедуры.
«Это займет какое-то время, но время достаточно небольшое. Я думаю, речь идет о нескольких месяцах как максимум», - заявил Козлов в эфире телеканала РБК.
Посол подчеркнул, что подписание соглашения - уникальное историческое событие. У Саудовской Аравии не было подобного документа ни с одной зарубежной страной, за исключением ближайших государств.
Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов допустил, что безвиз с Саудовской Аравией заработает в середине-второй половине 2026 года, пишет Ura.ru.
Горячие новости
- Удачи, веселья, Вербински: Берлинский кинофестиваль «взбодрили» комедией о борьбе с ИИ
- Общий объем помощи Японии для Украины достиг $20 млрд
- В Алтайском крае в ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек
- Плюс 20% за пять лет: Как сделать жилье в России более доступным
- Посол: Безвиз РФ и Саудовской Аравии вступит в силу через несколько месяцев
- В школе в Пермском крае семиклассник ранил ножом сверстника
- Пара суток до войны: США и Израиль готовятся нанести удары по Ирану
- На юге Ирана произошло землетрясение
- В «Роскосмосе» сообщили о корректировке высоты орбиты МКС
- Над регионами России сбили 113 украинских беспилотников