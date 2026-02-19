Посол: Безвиз РФ и Саудовской Аравии вступит в силу через несколько месяцев

Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией вступит в силу через несколько месяцев. Об этом заявил посол РФ в королевстве Сергей Козлов.

Как напомнил дипломат, 1 декабря прошлого года две страны подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан со всеми видами паспортов. России и Саудовской Аравии следует провести необходимые внутригосударственные процедуры.

«Это займет какое-то время, но время достаточно небольшое. Я думаю, речь идет о нескольких месяцах как максимум», - заявил Козлов в эфире телеканала РБК.

Посол подчеркнул, что подписание соглашения - уникальное историческое событие. У Саудовской Аравии не было подобного документа ни с одной зарубежной страной, за исключением ближайших государств.

Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов допустил, что безвиз с Саудовской Аравией заработает в середине-второй половине 2026 года, пишет Ura.ru.

