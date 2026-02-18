Российская гильдия риелторов (РГР) предложила передавать жилье, построенное по льготным ипотечным программам, только с чистовой отделкой. Об этом говорится в письме гильдии, направленном на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, которое есть в распоряжении ТАСС. Радченко назвала инициативу РГР хайпом.

«Это предложение РГР - маркетинговый хайп, который к реальности никакого отношения не имеет. Застройщики не строят дома специально для льготных категорий. Их задача построить и продать, а не решать социальные проблемы. 95% новостроек сдаются без отделки, так как застройщики не заинтересованы в затягивании сроков. У них от этого зависит ставка проектного финансирования и открытие эскроу-счетов. Качество отделки, к сожалению, неудовлетворительное. Говорю по своему опыту покупки квартиры с ремонтом от застройщика. Поэтому лучше сделать ремонт самому», - сказала собеседница НСН.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков заявил НСН, что мораторий на штрафы за несоблюдение сроков строительства с этого года отменен, поэтому просрочек станет меньше.

