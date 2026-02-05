Не хватает 50 млрд: Почему «Самолет» решил «взять на понт» государство
Еще год назад было известно о финансовых проблемах «Самолета», а сейчас застройщик просто пытается шантажировать правительство, сказала НСН Ирина Радченко.
Застройщик «Самолет» столкнулся с коммерческими просчетами менеджмента, а теперь пытается блефовать, фактически требуя от государства 50 миллиардов рублей, заявила НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Акции российского девелопера «Самолет» падали почти на 7% в ходе торговой сессии вечером 4 февраля после того, как в СМИ появились сообщения об обращении застройщика за господдержкой. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По данным РБК, «Самолет» обратился в правительство с просьбой выделить льготный кредит на 50 миллиардов рублей. Радченко отметила, что о финансовых проблемах застройщика было известно еще год назад.
«Это первый случай, когда достаточно крупный застройщик просит бюджетных денег. Еще год назад я говорила, что их ждет "жесткая посадка", потому что о финансовых проблемах было известно еще тогда. У "Самолета" были массовые задержки строительства и большие суммы штрафов в связи с этим. Также он набрал большой земельный банк в надежде все это освоить. Там были просто чисто коммерческие просчеты. Потому что последние четыре года правительство поддерживало застройщиков всеми ресурсами. Я считаю, что это проблемы менеджмента», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, если государство решит помочь «Самолету», то такой шаг может вызвать целую очередь из компаний, решивших воспользоваться столь выгодным предложением.
«Государству придется выбирать, где поставить запятую во фразе "спасать нельзя поддержать". Если решат спасать, то и другие застройщики потянутся в эту же историю. Выстроится очередь! Доверие инвесторов "Самолета" уже подорвано. Акции компании пикируют вниз. Я бы посоветовала государству 10 раз подумать и заставить застройщика распродать то, что у него не продано, а у него такого много. Я думаю, что "Самолет" просто решил взять на понт. Я бы на месте правительства не спешила бы печатать еще 50 миллиардов рублей и увеличивать инфляцию, и без того раздутую в январе. Действия правительства зависят от лоббистских возможностей "Самолета", — добавила Радченко.
По информации РБК, в обращении, в частности, говорится, что акционеры готовы предоставить блокирующий и более пакеты акций компании для участия в управлении с правом обратного выкупа по новой цене, а также обеспечить дополнительное внешнее финансирование в размере до 10 миллиардов рублей.
В пресс-службе «Самолета», в свою очередь, рассказали ТАСС, что обращение за поддержкой к государству с целью оптимизации финансирования группы в рамках действующей жесткой денежно-кредитной политики является нормальной рыночной практикой для многих отраслей, тем более для крупных, системообразующих предприятий.
