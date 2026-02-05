По ее словам, если государство решит помочь «Самолету», то такой шаг может вызвать целую очередь из компаний, решивших воспользоваться столь выгодным предложением.

«Государству придется выбирать, где поставить запятую во фразе "спасать нельзя поддержать". Если решат спасать, то и другие застройщики потянутся в эту же историю. Выстроится очередь! Доверие инвесторов "Самолета" уже подорвано. Акции компании пикируют вниз. Я бы посоветовала государству 10 раз подумать и заставить застройщика распродать то, что у него не продано, а у него такого много. Я думаю, что "Самолет" просто решил взять на понт. Я бы на месте правительства не спешила бы печатать еще 50 миллиардов рублей и увеличивать инфляцию, и без того раздутую в январе. Действия правительства зависят от лоббистских возможностей "Самолета", — добавила Радченко.

По информации РБК, в обращении, в частности, говорится, что акционеры готовы предоставить блокирующий и более пакеты акций компании для участия в управлении с правом обратного выкупа по новой цене, а также обеспечить дополнительное внешнее финансирование в размере до 10 миллиардов рублей.

В пресс-службе «Самолета», в свою очередь, рассказали ТАСС, что обращение за поддержкой к государству с целью оптимизации финансирования группы в рамках действующей жесткой денежно-кредитной политики является нормальной рыночной практикой для многих отраслей, тем более для крупных, системообразующих предприятий.

