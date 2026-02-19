Общий объем помощи Японии для Украины достиг $20 млрд

Общий объем заявленной правительством Японии помощи для Украины составил $20 млрд. Об этом заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги, передает ТАСС.

«Что касается мер, предпринятых Японией в сотрудничестве, в первую очередь, со странами G7, то мы объявили о выделении помощи в общем на 20 млрд долларов», - сообщил министр.

Сумма включает гуманитарную, финансовую, помощь в восстановлении и реконструкции. Также Япония предоставляет украинской стороне бронежилеты и машины сил самообороны.

Ранее СМИ сообщили что Токио присоединится к программе помощи НАТО, предусматривающей закупку оружия и экипировки в США с поставкой Киеву, пишет Ura.ru.

