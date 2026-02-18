Реализация типовых проектов в России оправдана, так как технологии помогут сделать дома архитектурно привлекательными и на треть удешевят строительство, заявил НСН член Союза московских архитекторов Борис Уборевич-Боровский.

Президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков заявил ранее НСН, что в настоящее время рассматривается несколько мер по удешевлению строительства жилья, в том числе возведение домов по типовым проектам как в СССР.

«Типовая застройка очень многое дала в свое время - с конца 1950-х до конца 1980-х годов - с точки зрения того, что было построено очень большое количество жилья. Другое дело, мы понимаем, что архитектурно это были некачественные дома, которые уже давно хочется снести и чем-то заменить. Но современные приемы, технологии позволяют даже в типовых домах создавать интересную архитектуру. Поэтому типовые проекты – это благо для того, чтобы получить большое количество более дешевой площади, чтобы люди могли спокойно купить квартиры не за огромные деньги», - пояснил Уборевич-Боровский.

Типовые решения способны снизить стоимость строительства на 30%, но здесь должна быть очень серьезная работа архитекторов.

«На архитекторов сейчас ложится гораздо большая ответственность за то, чтобы типовые проекты прозвучали как архитектурные события. Это возможно, только для этого надо хорошо поработать. Поэтому я бы архитекторам дал возможность, чтобы они наконец проявили все свои таланты и умения сделать красивую архитектуру», - подчеркнул собеседник НСН.