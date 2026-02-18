«Хрущевки - 2»: Архитектор рассказал, как сделать жилье доступным
Современные технологии позволят сделать типовые дома интересными архитектурно и удешевят стоимость квартир, заявил НСН архитектор Борис Уборевич-Боровский.
Реализация типовых проектов в России оправдана, так как технологии помогут сделать дома архитектурно привлекательными и на треть удешевят строительство, заявил НСН член Союза московских архитекторов Борис Уборевич-Боровский.
Президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков заявил ранее НСН, что в настоящее время рассматривается несколько мер по удешевлению строительства жилья, в том числе возведение домов по типовым проектам как в СССР.
«Типовая застройка очень многое дала в свое время - с конца 1950-х до конца 1980-х годов - с точки зрения того, что было построено очень большое количество жилья. Другое дело, мы понимаем, что архитектурно это были некачественные дома, которые уже давно хочется снести и чем-то заменить. Но современные приемы, технологии позволяют даже в типовых домах создавать интересную архитектуру. Поэтому типовые проекты – это благо для того, чтобы получить большое количество более дешевой площади, чтобы люди могли спокойно купить квартиры не за огромные деньги», - пояснил Уборевич-Боровский.
Типовые решения способны снизить стоимость строительства на 30%, но здесь должна быть очень серьезная работа архитекторов.
«На архитекторов сейчас ложится гораздо большая ответственность за то, чтобы типовые проекты прозвучали как архитектурные события. Это возможно, только для этого надо хорошо поработать. Поэтому я бы архитекторам дал возможность, чтобы они наконец проявили все свои таланты и умения сделать красивую архитектуру», - подчеркнул собеседник НСН.
Использование типовых проектов в России оправдано еще и тем, что в стране количеством квадратных метров на человека остается одним из самых низких. В России к 2024 году в среднем на одного человека приходилось около 29 кв. м общей площади жилья. Этот показатель ниже, чем в большинстве развитых стран, где обеспеченность жильем превышает 40–50 кв. м на человека. Кроме того, по словам Уборевич-Боровского, требуют замены давно исчерпавшие срок эксплуатации «хрущевки».
«Мне неизвестно, что сейчас где-то в мире строятся типовые дома. Но дело в том, что у нас, наверное, одна из самых сложных ситуаций с количеством квадратных метров, приходящихся на душу населения. В свое время очень много для решения ситуации было сделано, но проблема в том, что срок службы тех пятиэтажек, которые были построены в 1950-х годах, закончился. Они должны были прослужить 25 лет, а стоят уже больше 50 лет. Поэтому все их надо ломать, хотя в старых кварталах много плюсов: небольшая этажность, множество зеленых насаждений вокруг... Но все равно они требуют перестройки», - добавил архитектор.
Ранее член Союза московских архитекторов Борис Уборевич-Боровский в беседе с НСН выступил против сноса здания кинотеатра «Россия» в Москве. Он напомнил, что это шедевр модернизма и памятное место для москвичей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Причиной смерти автора хитов Михаила Круга Бочарова стала «коварная болезнь»
- В Ассоциации глэмпингов пожаловались на долгую окупаемость
- Минцифры: Работу Telegram в зоне СВО ограничивать не будут
- В Федерации рестораторов и отельеров призвали пересмотреть турналог
- Артист Маклаков опроверг сообщения о проблемах со здоровьем
- Танзания, Кения, Марокко: Российские туристы облюбовали Африку
- Год азиатского туризма: Почему россияне массово едут в Китай и Японию
- Не только Турция: Куда ездили россияне в 2025 году
- «Хрущевки - 2»: Архитектор рассказал, как сделать жилье доступным
- Десятилетие дефицита? Когда минует «апокалипсис» памяти на рынке электроники
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru