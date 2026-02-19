Ким Чен Ын проехал за рулем новой крупнокалиберной РСЗО

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын за рулем одной из машин новой крупнокалиберной реактивной системы залпового огня объехал площадь. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ранее в КНДР рабочие преподнесли съезду партии 50 600-миллиметровых РСЗО с искусственным интеллектом. Машины передали армии страны на торжественной церемонии в Пхеньяне, пишет RT.

«Ким Чен Ын сел на боевую машину РСЗО и, лично водя ее, объехал абсолютные вооружения, величественно выстроенные на площади славы», - отмечает ЦТАК.

Лидер КНДР заявил, что работа по непрерывному обновлению способных подавить любые угрозы и внешние вызовы военных сил республики «будет еще больше ускоряться».

Ранее Ким Чен Ын открыл улицу Сэбель, которую построили в честь участвовавших в освобождении Курской области военных КНДР.

Фото: РИА Новости
