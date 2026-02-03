Зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что следует разрешить оформление семейной ипотеки с седьмого месяца беременности, при этом молодой семье важно дать возможность разбить первоначальный взнос на несколько платежей, пишет ТАСС. По его словам, меры станут логичным и своевременным шагом в рамках национальных целей по улучшению демографической ситуации и жилищных условий граждан. Барсуков допустил, что Центробанк не заинтересован том, чтобы первоначальный взнос по ипотеке составлял меньше 20%.

«Первоначальный взнос менее 20% точно не пройдет, Центробанк это заблокирует. Среди заемщиков, которые брали ипотеку с нулевым или небольшим первоначальным взносом, доля просрочек существенно выше. Для людей, которые купили квартиру с первоначальным взносом в 20%, это приобретение носит более осознанный характер, человек вносит свои деньги. В ином случае распоряжается чужими. Перестал платить, и ладно, потерял ипотечные платежи», - объяснил он.