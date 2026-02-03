Риелтор назвал популизмом идею распространить семейную ипотеку на беременных
С расширением условий семейной ипотеки молодая семья не сможет въехать в квартиру до рождения ребенка, если программу не распространят на вторичную недвижимость, сказал НСН Константин Барсуков.
Заемщики, которые брали ипотеку с нулевым или минимальным первоначальным взносом, чаще допускают просрочку по платежам. Кроме того, справку о беременности, в отличие от свидетельства о рождении ребенка, можно подделать, потому предложение о расширении условий семейной ипотеки скорее популизм, сказал в беседе с НСН член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.
Зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что следует разрешить оформление семейной ипотеки с седьмого месяца беременности, при этом молодой семье важно дать возможность разбить первоначальный взнос на несколько платежей, пишет ТАСС. По его словам, меры станут логичным и своевременным шагом в рамках национальных целей по улучшению демографической ситуации и жилищных условий граждан. Барсуков допустил, что Центробанк не заинтересован том, чтобы первоначальный взнос по ипотеке составлял меньше 20%.
«Первоначальный взнос менее 20% точно не пройдет, Центробанк это заблокирует. Среди заемщиков, которые брали ипотеку с нулевым или небольшим первоначальным взносом, доля просрочек существенно выше. Для людей, которые купили квартиру с первоначальным взносом в 20%, это приобретение носит более осознанный характер, человек вносит свои деньги. В ином случае распоряжается чужими. Перестал платить, и ладно, потерял ипотечные платежи», - объяснил он.
По словам собеседника НСН, предложение депутата скорее носит популистский характер.
«Мне кажется, начнется профанация. Сегодня при оформлении семейной ипотеки нужно предъявить свидетельство о рождении ребенка. Когда есть свидетельство о рождении, очевидно, что подделать его - проблема. Справку о беременности подделать не проблема. С точки зрения обывателей, логика предложения правильная. Семья только собирается рожать и хочет заранее обустроить место жительства для ребенка. В условии, что оформить семейную ипотеку можно только с седьмого месяца беременности, видимо, исходят из того, что на более ранних сроках возможна потеря ребенка. Квартира будет в новостройке, ее нужно будет ремонтировать. Въезд в квартиру до рождения ребенка был бы возможен, если бы ипотеку распространили на вторичку. Тогда все будет логично. Иначе это популизм чистой воды», - заявил Барсуков.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая допустила, что ставку по льготной семейной ипотеке необходимо увязать с количеством детей. Как отметила парламентарий, дифференцированный подход обсуждается. Соответствующий законопроект еще не проходил через думский комитет, дискуссии ведутся на уровне экспертов, передает «Радиоточка НСН».
