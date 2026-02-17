Как в СССР: Типовые проекты снизят стоимость строительства жилья в России
Россия может вернуться к опыту советского строительства типовых домов, единообразные проекты должны сократить затраты и сделать жилье доступнее для покупателей, заявил НСН Антон Глушков.
В России планируется расширить локальное производство стройматериалов и перейти к реализации типовых проектов, как в Советском Союзе, рассказал НСН президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков.
Правительство в рамках актуализации Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года разработает меры по снижению стоимости строительства жилья. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на сайте кабмина. Предложения по обновленной стратегии должны быть подготовлены до 1 октября 2026 года. А план ее реализации планируется внести в правительство до 15 ноября.
«Сейчас в рамках стратегии обсуждаются три основных направления. Первое связано со снижением стоимости строительных материалов, расширением спектра локальных производств в регионах для того, чтобы снизить логистическую нагрузку на перемещение этих строительных материалов. По цене логистика может превышать стоимость самих стройматериалов. Второе направление связано с административными барьерами, так называемый новый ритм строительства, сокращение административных издержек, снижение нагрузки, упрощение процедур, связанных с разрешением на строительство, процессом сопровождения стройки и вводом объекта в эксплуатацию. Но это происходит не путем ослабления контроля, а путем цифровизации отрасли. Третье направление связано с типовым проектированием и использованием типовых проектов. Этот институт был развит в Советском Союзе, а сейчас практически не используется. При этом использование типовой проектной документации значительно сокращает затраты на ее создание и исключает большое количество ошибок при разработке индивидуальной проектной документации», - рассказал Глушков.
Речь также идет о повышении производительности труда на стройке.
«Стройка достаточно успешно выглядит на фоне остальных отраслей экономики, кроме одного показателя – производительности труда. Производительность завязана на автоматизации и уровне грамотности. В стройке много не самого квалифицированного труда, но его надо делать правильно, в соответствии со всеми требованиями, быстро и качественно», - добавил Глушков.
Ранее риелтор Дарья Комарова рассказала НСН, кому поможет временная регистрация в апартаментах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдепе заявил о намерении США вернуться к ядерным испытаниям
- Россиянам рассказали, кому опасно соблюдать строгий пост
- В Белгородской области пятеро мирных жителей были ранены при атаках ВСУ
- Уголовное дело возбудили после ЧП в военной комендатуре Ленобласти
- Тревожный сигнал: Как рост затрат на еду обнажает проблемы экономики
- Из ОАЭ депортировали двух разыскиваемых по каналам Интерпола россиян
- В Госдуме призвали не пугать граждан датой блокировки Telegram
- Как в СССР: Типовые проекты снизят стоимость строительства жилья в России
- МЧС РФ доставит в Белгородскую область более 170 передвижных электростанций
- В Курской области мужчина погиб при атаке дрона на автомобиль
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru