«Сейчас в рамках стратегии обсуждаются три основных направления. Первое связано со снижением стоимости строительных материалов, расширением спектра локальных производств в регионах для того, чтобы снизить логистическую нагрузку на перемещение этих строительных материалов. По цене логистика может превышать стоимость самих стройматериалов. Второе направление связано с административными барьерами, так называемый новый ритм строительства, сокращение административных издержек, снижение нагрузки, упрощение процедур, связанных с разрешением на строительство, процессом сопровождения стройки и вводом объекта в эксплуатацию. Но это происходит не путем ослабления контроля, а путем цифровизации отрасли. Третье направление связано с типовым проектированием и использованием типовых проектов. Этот институт был развит в Советском Союзе, а сейчас практически не используется. При этом использование типовой проектной документации значительно сокращает затраты на ее создание и исключает большое количество ошибок при разработке индивидуальной проектной документации», - рассказал Глушков.

Речь также идет о повышении производительности труда на стройке.

«Стройка достаточно успешно выглядит на фоне остальных отраслей экономики, кроме одного показателя – производительности труда. Производительность завязана на автоматизации и уровне грамотности. В стройке много не самого квалифицированного труда, но его надо делать правильно, в соответствии со всеми требованиями, быстро и качественно», - добавил Глушков.

