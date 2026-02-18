Ответят деньгами: Риелтор пообещал порядок в сроках строительства жилья
После отмены моратория на штрафы за просрочки строительства девелоперы начнут строже соблюдать договоры долевого участия, заявил НСН риелтор Константин Барсуков.
Мораторий на штрафы за несоблюдение сроков строительства с этого года отменен, поэтому просрочек станет меньше, заявил НСН член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.
На февраль 2026 года каждый восьмой квадратный метр жилья, который возводят пять крупнейших девелоперов страны, строится с нарушением графиков, сообщают «Известия». Доля проектов, которые сдают с задержкой, у топ-5 застройщиков достигла 12,7% — это более 1,95 млн кв. м, следует из данных Единого ресурса застройщиков.
«Это критично даже при 1% просрочки жилья для тех покупателей, кто в это число попал. Но с 1 января этого года мораторий на штрафы за несоблюдение сроков строительства сняли, поэтому быстро все восстановится, строители будут стремиться исправить ситуацию. Застройщик начнет отвечать за нарушение обязательств по договорам долевого участия в строительстве деньгами, поэтому будет хоть какая-то компенсация гражданам [если после отмены моратория просрочки снова возникнут]», - пояснил Барсуков.
Реализация типовых проектов в России оправдана, так как технологии помогут сделать дома архитектурно привлекательными и на треть удешевят строительство, заявил ранее НСН член Союза московских архитекторов Борис Уборевич-Боровский.
Горячие новости
- «Построить и продать»: Как обязать застройщика сдавать квартиры с чистовой отделкой
- Роскомнадзор замедлил загрузку аудио и видео в Telegram
- Минцифры объяснило сохранение функций Telegram в зоне СВО
- «Даже там, куда никто не приезжает!»: Как турналог мешает внутреннему туризму
- Роскомнадзор заявил об отсутствии ограничений сервисов Linux
- Генпрокуратура отказалась от иска к «Новоросцементу»
- Ответят деньгами: Риелтор пообещал порядок в сроках строительства жилья
- Туристка из Норильска вышла из комы после ДТП в Таиланде
- В Белгородской области при ударе дрона тяжело ранен водитель
- Политолог призвал не оценивать серьезно каждое высказывание Трампа