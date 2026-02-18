На февраль 2026 года каждый восьмой квадратный метр жилья, который возводят пять крупнейших девелоперов страны, строится с нарушением графиков, сообщают «Известия». Доля проектов, которые сдают с задержкой, у топ-5 застройщиков достигла 12,7% — это более 1,95 млн кв. м, следует из данных Единого ресурса застройщиков.

«Это критично даже при 1% просрочки жилья для тех покупателей, кто в это число попал. Но с 1 января этого года мораторий на штрафы за несоблюдение сроков строительства сняли, поэтому быстро все восстановится, строители будут стремиться исправить ситуацию. Застройщик начнет отвечать за нарушение обязательств по договорам долевого участия в строительстве деньгами, поэтому будет хоть какая-то компенсация гражданам [если после отмены моратория просрочки снова возникнут]», - пояснил Барсуков.

Реализация типовых проектов в России оправдана, так как технологии помогут сделать дома архитектурно привлекательными и на треть удешевят строительство, заявил ранее НСН член Союза московских архитекторов Борис Уборевич-Боровский.

