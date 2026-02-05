Акции российского девелопера «Самолет» падали почти на 7% в ходе торговой сессии вечером 4 февраля после того, как в СМИ появились сообщения об обращении застройщика за господдержкой. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По данным РБК, «Самолет» обратился в правительство с просьбой выделить льготный кредит на 50 миллиардов рублей. Радченко напомнила, что до сих пор сдаются дома, чье строительство было приостановлено в 2012-2013 годах.

«Увы, это социальная отрасль, в которой задействованы большие суммы граждан. Понятно, что бросить сейчас "Самолет" на гниение и стагнацию — значит вызвать социальный взрыв. Сейчас действительно есть риски того, что жилье могут не достроить. Когда-нибудь строительство, конечно, завершат. Кто-то выкупит компанию, эти долги кому-то перейдут… У нас достраивается еще то, что в 2012-2013 годах было брошено. Большинство строек у нас застраховано, но не надо забывать, что сумма страховки составляет всего 10 миллионов рублей. Что на эти деньги в Москве сегодня можно купить? Однушку на окраине», — сказала собеседница НСН.

По информации РБК, в обращении, в частности, говорится, что акционеры готовы предоставить блокирующий и более пакеты акций компании для участия в управлении с правом обратного выкупа по новой цене, а также обеспечить дополнительное внешнее финансирование в размере до 10 миллиардов рублей.

В пресс-службе «Самолета», в свою очередь, рассказали ТАСС, что обращение за поддержкой к государству с целью оптимизации финансирования группы в рамках действующей жесткой денежно-кредитной политики является нормальной рыночной практикой для многих отраслей, тем более для крупных, системообразующих предприятий.

Ранее Радченко заявила НСН, что застройщик «Самолет» столкнулся с коммерческими просчетами менеджмента, а теперь пытается блефовать, фактически требуя от государства 50 миллиардов рублей.

