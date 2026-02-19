Песков: У Кремля остается официальный канал в Telegram

Кремль сохраняет официальный канал в Telegram на фоне замедления работы мессенджера. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Александру Юнашеву.

Как отметил представитель Кремля, сложностей с ведением его Telegram-канала нет, пишет RT.

«У нас есть канал в Max. И остается канал в Telegram», - подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь поделился, что «кто-то где-то» пользуется VPN для ведения Telegram-канала Кремля.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал заявление Роскомнадзора о замедлении Telegram, выразив сожаление, что компания не выполняет требования закона.

