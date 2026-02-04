Гостиницы и «псевдожилье»: Кому поможет временная регистрация в апартаментах

У тех, кто живет в апартаментах, проблемы начинаются тогда, когда появляются дети, потребность в поликлинике, детских садах, школе, а регистрации нет, заявила в разговоре с НСН риелтор Дарья Комарова.

Если органы, осуществляющие регистрацию, допустят введение временной регистрации в апартаментах, то сделать такую регистрацию не составит никаких проблем, заявила НСН риелтор Дарья Комарова.

Конституционный суд РФ разрешил временную регистрацию по месту пребывания в апартаментах. При этом, как пишет «Коммерсант», речь идет только о временной регистрации в апартаментах по месту пребывания, а не о постоянной регистрации по месту жительства. И даже временная регистрация будет возможна только в нежилых помещениях, сходных по характеристикам с квартирами: нужно наличие отдельных комнат, кухни и санузла, апартаменты не должны входить в номерной фонд гостиниц и домов отдыха, по документам должны быть предназначены «для пребывания граждан». Также власти не обязаны заботиться о благоустройстве и социальной инфраструктуре, как в случае с обычным жильём.

Комарова подчеркнула, что стоит различать апартаменты, которые строились как псевдожилье, и те, которые строились, как гостиницы.

«Если органы, осуществляющие регистрацию, это допустят, то сделать временную регистрацию не составит никаких проблем. Сейчас это занимает 3-5 минут. У нас есть апартаменты, которые строились как псевдожилье для проживания, а есть апартаменты, которые строились как гостиницы. Если они имеют статус гостиницы, то там регистрация осуществляется в рамках определенных требований самой гостиницы, когда они заселяют людей. Есть - как псевдожилье, где у нас люди живут, пользуются фитнесом, ресторанами, всеми благами, удобной локацией, хорошим сервисом, на первых этажах консьержи, охрана. У тех, кто живет в апартаментах, проблемы начинаются тогда, когда появляются дети, тогда возникает социальная нагрузка, потребность в поликлинике, детских садах, школе и так далее. И плюс нарушение норм санации, звукоизоляции и так далее. Я все-таки стараюсь дождаться финального решения, того, что примут законодатели, и затем, на его основании, строить какие-то памятки и рекомендации для клиентов», - отметила эксперт.

Ранее президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков в разговоре с НСН заявил, что запрет на строительство апартаментов в Москве не повлияет на количество вводимого жилья на первичном рынке.

ФОТО: РИА Новости
