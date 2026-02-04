Если органы, осуществляющие регистрацию, допустят введение временной регистрации в апартаментах, то сделать такую регистрацию не составит никаких проблем, заявила НСН риелтор Дарья Комарова.

Конституционный суд РФ разрешил временную регистрацию по месту пребывания в апартаментах. При этом, как пишет «Коммерсант», речь идет только о временной регистрации в апартаментах по месту пребывания, а не о постоянной регистрации по месту жительства. И даже временная регистрация будет возможна только в нежилых помещениях, сходных по характеристикам с квартирами: нужно наличие отдельных комнат, кухни и санузла, апартаменты не должны входить в номерной фонд гостиниц и домов отдыха, по документам должны быть предназначены «для пребывания граждан». Также власти не обязаны заботиться о благоустройстве и социальной инфраструктуре, как в случае с обычным жильём.

Комарова подчеркнула, что стоит различать апартаменты, которые строились как псевдожилье, и те, которые строились, как гостиницы.