На юге Москвы обрушился навес над катком
19 февраля 202609:55
Навес обрушился над катком на юге Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Обрушение произошло на Днепропетровской улице на площади 1,5 -2 тысячи квадратных метров. Предварительно, причиной ЧП стала сильная нагрузка снега.
Отмечается, что в момент инцидента на территории катка не было людей.
Ранее в Новосибирске обрушилась крыша торгового центра, пострадали два человека.
