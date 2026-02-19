На юге Москвы обрушился навес над катком

Навес обрушился над катком на юге Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Обрушение произошло на Днепропетровской улице на площади 1,5 -2 тысячи квадратных метров. Предварительно, причиной ЧП стала сильная нагрузка снега.

Отмечается, что в момент инцидента на территории катка не было людей.

Ранее в Новосибирске обрушилась крыша торгового центра, пострадали два человека.

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
