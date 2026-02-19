В школе в Пермском крае семиклассник ранил ножом сверстника
Ученик седьмого класса ранил ножом сверстника в школе №1 в городе Александровске Пермского края. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин.
Получивший ранение подросток в тяжелом состоянии, пишет RT.
«Сейчас пострадавшего... эвакуируют в Березники. Из Перми готовится вылететь санавиация, анестезиологи и торакальный хирург», - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По словам Махонина, одноклассникам оказывают психологическую помощь. На месте ЧП работают правоохранители.
Ранее в Уфе подросток с ножом напал на общежитие медицинского университета, пострадали по меньшей мере шесть человек.
