Паралич лица. Вакцина Pfizer проявила себя в Израиле

Медики, в свою очередь, сомневаются в целесообразности использования вакцины для тех, кто уже перенес паралич лицевого нерва.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН рассказал о недостатках вакцины Pfizer и BioNTech. Кроме того, учёный считает, что в России препарат не будет зарегистрирован без всесторонних исследований внутри страны.

«Сама идея РНК-вакцин интересна и хороша, но там очень много принципиальных моментов, которые не были решены в плане безопасности. Когда большое количество чужеродной РНК попадает в клетки, иммунная система воспринимает это как большую опасность. Возникает сильный воспалительный процесс. Никаких ограничений при таком способе введения вакцины не включается. Насколько я знаю, Pfizer принимал всевозможные усилия для решения этой проблемы, но закончились ли они успехом, я не знаю», - объяснил Гинцбург.

В Германии после прививки от COVID-19 скончались десять человек.

Шесть случаев нежелательных реакций после вакцины Pfizer и BioNTech выявлены также во Франции, сообщает Национальное агентство по безопасности лекарственных средств. Среди побочных эффектов зафиксированы четыре случая аллергических реакций, а также два случая тахикардии. Также есть один скончавшийся – житель одного из домов престарелых.

В Норвегии 23 человека скончались после прививки вакциной от коронавируса Pfizer.

В Китае на фоне смертей в Норвегии медики призвали прекратить применять препарат Pfizer для прививок пожилым. По мнению иммунолога из КНР, препарат произведен «в спешке», он не был проверен на широко выборке людей, поэтому у специалистов есть сомнения в его безопасности.