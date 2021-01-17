Паралич лица. Вакцина Pfizer проявила себя в Израиле
Специалисты объяснили в эфире НСН, с чем связано большое число побочных явлений у вакцины от коронавируса компании Pfizer.
Паралич лицевого нерва стал реакцией у 13 израильтян на первую дозу вакцины от коронавируса компании Pfizer, сообщает издание «Едиот Ахронот».
В министерстве здравоохранения Израиля считают, что реальное число пациентов с такими осложнениями больше. Допуская вакцинирование второй дозой препарата, рекомендуют отложить процедуру «до тех пор, пока парез не пройдет», отмечает РИА Новости.
Медики, в свою очередь, сомневаются в целесообразности использования вакцины для тех, кто уже перенес паралич лицевого нерва.
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН рассказал о недостатках вакцины Pfizer и BioNTech. Кроме того, учёный считает, что в России препарат не будет зарегистрирован без всесторонних исследований внутри страны.
«Сама идея РНК-вакцин интересна и хороша, но там очень много принципиальных моментов, которые не были решены в плане безопасности. Когда большое количество чужеродной РНК попадает в клетки, иммунная система воспринимает это как большую опасность. Возникает сильный воспалительный процесс. Никаких ограничений при таком способе введения вакцины не включается. Насколько я знаю, Pfizer принимал всевозможные усилия для решения этой проблемы, но закончились ли они успехом, я не знаю», - объяснил Гинцбург.
В Германии после прививки от COVID-19 скончались десять человек.
Шесть случаев нежелательных реакций после вакцины Pfizer и BioNTech выявлены также во Франции, сообщает Национальное агентство по безопасности лекарственных средств. Среди побочных эффектов зафиксированы четыре случая аллергических реакций, а также два случая тахикардии. Также есть один скончавшийся – житель одного из домов престарелых.
В Норвегии 23 человека скончались после прививки вакциной от коронавируса Pfizer.
В Китае на фоне смертей в Норвегии медики призвали прекратить применять препарат Pfizer для прививок пожилым. По мнению иммунолога из КНР, препарат произведен «в спешке», он не был проверен на широко выборке людей, поэтому у специалистов есть сомнения в его безопасности.
Росздравнадзор ввел запрет на использование в России незарегистрированных вакцин, к числу которых также относится препарат Pfizer.
Вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в эфире НСН объяснил смысл заявления Росздравнадзора.
«Представьте, мы бы где-нибудь за рубежом привезли в кармане и стали бы делать. Как бы к этому отнеслись? У каждого государства свои правила. Я вообще плохо представляю, как возможна доставка. Она там непростая. Такая частная инициатива не приветствуется. Так что оформляйте и завозите. Официальная государственная регистрация. А то ведь вообще говорят, что в 2021 году мы вакцину Pfizer не получим. Было такое заявление», - отметил Малышев.
Филиал израильского госпиталя Hadassah Medical Moscow в Международном медицинском кластере «Сколково» прекратил переговоры с компанией Pfizer по поставке ее вакцины от COVID-19, передает «Интерфакс».
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