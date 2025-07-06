СМИ: Лев сбежал из клетки в турецкой Анталье

По данным Hurriyet, инцидент произошёл в зоопарке Lion Land, расположенном в районе Манавгат на курорте Антальи. Самец льва по кличке Зевс вырвался из клетки примерно в два часа ночи. Примерно в пять утра он напал на Сулеймана Кыра, который работал в километре от парка, и нанес ему серьезные травмы.

Согласно данным источников, льва заметили на участке между двумя районами - Илыджа и Кумкей, расположенными позади отелей. В этой местности сейчас ведутся активные поиски с использованием беспилотников. Пострадавший мужчина госпитализирован.

Ранее лев напал на директора крымского парка «Тайган» Олега Зубкова, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

