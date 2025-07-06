СМИ: Лев сбежал из клетки в турецкой Анталье
В турецкой Анталье лев вырвался из клетки зоопарка и напал на местного жителя. Об этом сообщает издание Hurriyet.
По данным Hurriyet, инцидент произошёл в зоопарке Lion Land, расположенном в районе Манавгат на курорте Антальи. Самец льва по кличке Зевс вырвался из клетки примерно в два часа ночи. Примерно в пять утра он напал на Сулеймана Кыра, который работал в километре от парка, и нанес ему серьезные травмы.
Согласно данным источников, льва заметили на участке между двумя районами - Илыджа и Кумкей, расположенными позади отелей. В этой местности сейчас ведутся активные поиски с использованием беспилотников. Пострадавший мужчина госпитализирован.
Ранее лев напал на директора крымского парка «Тайган» Олега Зубкова, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
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