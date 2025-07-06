Путин: Между РФ и США на протяжении долгого времени были добрые отношения

В ранее неопубликованном фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» президент России Владимир Путин отметил, что на протяжении длительного времени между Россией и США сохранялись добрые и своеобразные отношения.

Президент подчеркнул, что Россия активно поддерживала стремление США к независимости от Великобритании, включая поставки оружия и оказание финансовой помощи.

3 июля Путин и Трамп провели шестой телефонный разговор с начала года, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

