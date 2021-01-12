СМИ: Россия не планирует закупать вакцину Pfizer в 2021 году
Компания Pfizer не обращалась к российскимому регулятору по вопросу сертификации и регистрации своей вакцины от коронавируса на территории России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники в госструктурах.
Собеседники агентства отметили, что на госуровне никаких переговоров с фармкомпанией не ведётся, закупки их препарата не планируются, поэтому в 2021 году в России вакцину Pfizer/BioNTech ждать не следует.
Ранее в пресс-службе Pfizer рассказали, что в 2021 году поставки данной вакцины будут осуществляться только по уже заключенным государственным соглашениям.
Вакцина от COVID-19, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, состоит из двух доз, которые вводят с интервалом в 21 день. По итогам клинических испытаний её эффективность оценивается в 95%.
Препарат Pfizer/BioNTech уже активно применяется в США. В частности, избранный президент Джо Байден получил уже вторую дозу, сообщает RT. Кроме того, данная вакцина используется в странах ЕС, Израиле и ряде других государств.
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