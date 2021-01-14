«Скандальная история». Гинцбург раскрыл опасность вакцины Pfizer

«Они после первой прививки умерли или после полной вакцинации? Это существенно. Если они умерли после первой вакцинации, то они просто не были защищены и их надо рассматривать, как непривитых. Если они полностью провакцинировались и потом умерли, то это довольно скандальная история», - отметил он.

Ученый также рассказал, почему пожилые люди тяжело переносят американскую вакцину.

«Сама идея РНК-вакцин интересна и хороша, но там очень много принципиальных моментов, которые не были решены в плане безопасности. Когда большое количество чужеродной РНК попадает в клетки, иммунная система воспринимает это как большую опасность. Возникает сильный воспалительный процесс. Никаких ограничений при таком способе введения вакцины не включается. Насколько я знаю, Pfizer принимал всевозможные усилия для решения этой проблемы, но закончились ли они успехом, я не знаю», - объяснил Гинцбург.

Однако этот момент не смутил представителя норвежского агентства лекарственных средств Стейнара Мадсена. Он отметил, что 23 смерти «не вызывают особой тревоги», так как вакцина имеет «очень небольшой фактор риска». Гинцбург в беседе с НСН обратил на это внимание.

«На большой выборке даже если 0,01 процент вакцинировавшихся будет в группе риска, то это будут десятки, а то и сотни человеческих жизней», - подчеркнул он.