«Скандальная история». Гинцбург раскрыл опасность вакцины Pfizer
Ученый в эфире НСН объяснил, почему пожилые люди тяжело переносят американскую вакцину, и заверил, что российские власти не будут спешить с регистрацией этого препарата.
В Норвегии умерли 23 человека, которых привили вакциной от коронавируса производства американской компании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech, сообщило норвежское агентство лекарственных средств. Все летальные исходы случились у пожилых людей старше 80 лет с ослабленным иммунитетом. Чтобы избежать этого в будущем, Институт национального здравоохранения изменил рекомендации для вакцинации для данной категории людей.
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН заявил, что принципиально важно знать, в какой момент умерли пациенты.
«Они после первой прививки умерли или после полной вакцинации? Это существенно. Если они умерли после первой вакцинации, то они просто не были защищены и их надо рассматривать, как непривитых. Если они полностью провакцинировались и потом умерли, то это довольно скандальная история», - отметил он.
Ученый также рассказал, почему пожилые люди тяжело переносят американскую вакцину.
«Сама идея РНК-вакцин интересна и хороша, но там очень много принципиальных моментов, которые не были решены в плане безопасности. Когда большое количество чужеродной РНК попадает в клетки, иммунная система воспринимает это как большую опасность. Возникает сильный воспалительный процесс. Никаких ограничений при таком способе введения вакцины не включается. Насколько я знаю, Pfizer принимал всевозможные усилия для решения этой проблемы, но закончились ли они успехом, я не знаю», - объяснил Гинцбург.
Однако этот момент не смутил представителя норвежского агентства лекарственных средств Стейнара Мадсена. Он отметил, что 23 смерти «не вызывают особой тревоги», так как вакцина имеет «очень небольшой фактор риска». Гинцбург в беседе с НСН обратил на это внимание.
«На большой выборке даже если 0,01 процент вакцинировавшихся будет в группе риска, то это будут десятки, а то и сотни человеческих жизней», - подчеркнул он.
Ученый заверил, что власти России не торопятся давать жителям доступ к вакцине Pfizer. «Разговоров много, но никто не собирается огульно ее регистрировать в России, не проведя всесторонних исследований внутри страны и не проанализировав весь полученный опыт», - заключил глава центра Гамалеи.
Ранее в российской Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения заявили, что частным клиникам в стране запрещено использовать для вакцинации препараты зарубежного производства, в том числе компании Pfizer, если они не прошли государственную регистрацию. В свою очередь, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в эфире НСН заявил, что клиникам не стоит даже думать о возможности частной доставки Pfizer на территорию России.
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