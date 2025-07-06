Минтранс: Утечка аммиака произошла на танкере в порту Усть-Луга

В министерстве утечку назвали незначительной и сообщили, что аварийные службы терминала в настоящее время занимаются ликвидацией последствий происшествия.

В минтрансе добавили, что 23 человека экипажа эвакуированы и находятся в порту, пострадавших нет.

Дальнейшая погрузка груза была оперативно остановлена. Планируется осмотр судна водолазами.

Предыдущий инцидент в порту Усть-Луга произошел 9 февраля 2025 года на танкере Koala. Тогда во время запуска двигателя в машинном отделении прогремело несколько взрывов, после чего судно начало тонуть. При этом грузовые резервуары судна не были повреждены и разлива нефтепродуктов не произошло. После откачки около 130 тысяч тонн нефтепродуктов и устранения повреждений корпуса, танкер вывели на якорную стоянку в акватории порта, где сейчас и продолжаются ремотные работы, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».