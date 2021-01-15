Клиника «Хадасса Москва» остановила переговоры с Pfizer о покупке вакцины

Ранее сообщалось, что в Норвегии 23 человека старше 80 лет скончались после прививки вакциной от коронавируса Pfizer. Еще 10 тяжелобольных человек после вакцинирования умерло в Германии. Специалисты считают, что побочные действия вакцины Pfizer могли способствовать осложнению имеющихся у них заболеваний.

Еще шесть случаев нежелательных реакций после вакцины Pfizer и BioNTech выявлены также во Франции.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН рассказал, почему пожилые люди тяжело переносят вакцину Pfizer и BioNTech. Кроме того, учёный считает, что в России препарат не будет зарегистрирован без всесторонних исследований внутри страны.

