Временные ограничения введены в аэропорту Нижнего Новгорода
6 июля 202513:50
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Кореняко написал, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в нижегородском аэропорту Стригино введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Накануне в столичном аэропорту «Шереметьево» из-за ограничений в связи с угрозой атак БПЛА ВСУ отменили 174 рейса, напоминает НСН.
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