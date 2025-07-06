Временные ограничения введены в аэропорту Нижнего Новгорода

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

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Кореняко написал, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в нижегородском аэропорту Стригино введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Накануне в столичном аэропорту «Шереметьево» из-за ограничений в связи с угрозой атак БПЛА ВСУ отменили 174 рейса, напоминает НСН.

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Фото: vk.com/chkalovairport
ТЕГИ:АэропортНижний НовгородРоссия

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