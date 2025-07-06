Исследование показало, во сколько обойдется покупка пляжной одежды в РФ

В России мужские плавки стоят почти в два раза дешевле чем женский слитный купальник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования сервиса фискальных данных «АТОЛ Онлайн».

Так, по итогам первого полугодия 2025-го мужские плавки стоят в среднем 795 рублей против 1 тысячи 432 рублей за женский слитный купальник. Кстати, такой предмет летнего гардероба, по данным источника, подорожал на 5%. При этом спрос на него вырос на 8%.

Между тем, отмечается, что россиянки стали на 6% чаще покупать раздельные купальники. Однако средняя сумма такой покупки снизилась на 6%, составив 1 тысячу 447 рублей.