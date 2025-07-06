Исследование показало, во сколько обойдется покупка пляжной одежды в РФ
В России мужские плавки стоят почти в два раза дешевле чем женский слитный купальник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования сервиса фискальных данных «АТОЛ Онлайн».
Так, по итогам первого полугодия 2025-го мужские плавки стоят в среднем 795 рублей против 1 тысячи 432 рублей за женский слитный купальник. Кстати, такой предмет летнего гардероба, по данным источника, подорожал на 5%. При этом спрос на него вырос на 8%.
Между тем, отмечается, что россиянки стали на 6% чаще покупать раздельные купальники. Однако средняя сумма такой покупки снизилась на 6%, составив 1 тысячу 447 рублей.
Результаты показали, что среди мужской пляжной одежды в первом полугодии спрос на плавки вырос на 7%, а их средняя стоимость в годовом выражении — на 5%. Однако шорты для плавания наоборот стали дешевле в среднем на 8% (1 тысяча 106 рублей). При этом продажи этой категории выросли на 9%.
Кроме того, аналитики заметили существенный рост продаж парео — на 34%. Средняя стоимость этого аксессуара составляет 1 тысячу 211 рублей. Этот показатель на 8% выше, чем в 2024 году.
Рекордный рост продаж показали сланцы. Согласно исследованию, россияне приобретали их почти в два раза чаще. Средняя стоимость этой пляжной обуви упала на 19% до 884 рублей.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что купальный сезон вернется в Центральную Россию на предстоящей неделе, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
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