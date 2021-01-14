В Германии скончались десять человек после прививки от COVID-19

Массовая вацинация от коронавируса началась в стране 27 декабря. В первую очередь в Германии прививают людей старше 80 лет и медработников. Первые дозы препарата получили уже 842 тысячи человек.

По словам Келлер-Станиславски, летальные исходы наступили у тяжелых пациентов с хроническими заболеваниями, которые уже находились на паллиативном лечении. По данными специалиста, пациенты, вероятнее всего, скончались от основных заболеваний, а с вакцинацией это совпало по времени.

По ее словам, умершие были в возрасте от 79 до 93 лет. Интервал между инъекцией и смертью составил от нескольких часов до четырех дней. Кроме того, институт Пауля Эриха зарегистрировал шести случаев аллергической реакции и 51 случай тяжелых побочных эффектов, однако это число составляет лишь 0,53 случаев побочных эффектов на 1000 прививок.