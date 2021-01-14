Во Франции зафиксировали 6 случаев побочных реакций после вакцины Pfizer
Шесть случаев нежелательных реакций после вакцины Pfizer и BioNTech выявлены во Франции, сообщает Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM).
Среди побочных эффектов зафиксированы четыре случая аллергических реакций, а также два случая тахикардии.
Кроме того, ANSM сообщило о летальном исходе после вакцинации: обитатель одного из домов престарелых скончался через несколько часов после получения вакцины. Отмечается, что у пациента не наблюдалось немедленных побочных эффектов и внешних признаков аллергии. По мнению специалистов, летальный исход напрямую не связан с вакцинацией.
По данным ANSM, во Франции также зарегистрировано около 30 случаев несерьёзных побочных явлений.
Вакцинация препаратом Pfizer и BioNTech в Европе началась в конце декабря. В первую неделю января Франция одобрила использование ещё одной вакцины от американской компании Moderna.
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН рассказал, почему пожилые люди тяжело переносят вакцину Pfizer и BioNTech. Кроме того, учёный считает, что в России препарат не будет зарегистрирован без всесторонних исследований внутри страны.
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