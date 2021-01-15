Эксперты из КНР призвали остановить вакцинацию пожилых людей препаратом Pfizer

Издание опросило экспертов в области медицины, которые предлагают временно остановить использование вакцин на основе мРНК, "особенно среди пожилых людей". По мнению иммунолога из КНР, препарат произведен "в спешке", он не был проверен на широко выборке людей, поэтому у специалистов есть сомнения в его безопасности.

Эксперты призвали провести подробный анализ причин смерти пожилых норвежцев. Вирусолог Уханьского университета Ян Чжаньци заявил изданию, что в случае обнаружения связи между гибелью привитых и побочными эффектами препаратов будет поставлена под сомнение эффективность вакцины Pfizer и других мРНК-вакцин.

В Норвегии используется препарат Comirnaty, разработанный компаниями BioNTec и Pfizer, и американская вакцина Moderna. Обе вакцины используют технологии мРНК, они получили временное одобрение в ЕС.