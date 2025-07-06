В Эстонии вертолет упал в Балтийское море

Вертолёт упал в Балтийском море в Эстонии. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию ERR.

Гражданский вертолет совершил вынужденную посадку В Тверской области

Согласно сообщению, в воскресенье, 6 июля вертолёт упал в Балтийское море между островами Вилсанди и Сааремаа. На данный момент известно, что все находившиеся на борту люди выжили и с ними установлен контакт.

Отмечается, что число пассажиров воздушного судна пока не уточняется. Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Ранее гражданский вертолёт Ми-8Т совершил вынужденную посадку в Тверской области, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ПроисшествиеВертолётЭстония

Горячие новости

Все новости

партнеры