Посольство Израиля опровергло применение вакцины Pfizer в клинике в Москве

Посольство Израиля в России опровергло информацию о том, что в филиале клиники «Хадасса» в Москве якобы делают прививки от коронавируса вакциной, производства американской компании Pfizer. Все подобного рода утверждения в СМИ не соответствуют действительности, заявили ТАСС в дипломатической миссии.

В посольстве подчеркнули, что филиал израильской клиники в медицинской кластере «Сколково» не замечен в подобном, и вообще не имеет в своём распоряжении вакцины, которая не прошла государственную регистрацию в России.

Ранее, в связи с публикациями в СМИ на эту тему, в Росздравнадзоре напомнили, что частные клиники не имеют права использовать вакцины зарубежного производства, не прошедшие государственную регистрацию.

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Совместно с Pfizer в разработке вакцины принимает участие немецкая компания BioNTech. Накануне стало известно о смерти в Норвегии после вакцинацииэтим препаратом 23 человек. Это пожилые люди старше 80 лет с ослабленным иммунитетом.

Ранее применение вакцины Pfizer приостановили в Литве. Там такое решение было принято из-за нарушения технического регламента при транспортировке субстанции.

Между тем, в самой компании Pfizer рассматривают возможность подачи заявки в России на регистрацию вакцины.

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Фото: pfizer.ru
ТЕГИ:КоронавирусИзраильВакцина
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