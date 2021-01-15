Посольство Израиля опровергло применение вакцины Pfizer в клинике в Москве

Посольство Израиля в России опровергло информацию о том, что в филиале клиники «Хадасса» в Москве якобы делают прививки от коронавируса вакциной, производства американской компании Pfizer. Все подобного рода утверждения в СМИ не соответствуют действительности, заявили ТАСС в дипломатической миссии.

В посольстве подчеркнули, что филиал израильской клиники в медицинской кластере «Сколково» не замечен в подобном, и вообще не имеет в своём распоряжении вакцины, которая не прошла государственную регистрацию в России.

Ранее, в связи с публикациями в СМИ на эту тему, в Росздравнадзоре напомнили, что частные клиники не имеют права использовать вакцины зарубежного производства, не прошедшие государственную регистрацию.