Посольство Израиля опровергло применение вакцины Pfizer в клинике в Москве
Посольство Израиля в России опровергло информацию о том, что в филиале клиники «Хадасса» в Москве якобы делают прививки от коронавируса вакциной, производства американской компании Pfizer. Все подобного рода утверждения в СМИ не соответствуют действительности, заявили ТАСС в дипломатической миссии.
В посольстве подчеркнули, что филиал израильской клиники в медицинской кластере «Сколково» не замечен в подобном, и вообще не имеет в своём распоряжении вакцины, которая не прошла государственную регистрацию в России.
Ранее, в связи с публикациями в СМИ на эту тему, в Росздравнадзоре напомнили, что частные клиники не имеют права использовать вакцины зарубежного производства, не прошедшие государственную регистрацию.
Совместно с Pfizer в разработке вакцины принимает участие немецкая компания BioNTech. Накануне стало известно о смерти в Норвегии после вакцинацииэтим препаратом 23 человек. Это пожилые люди старше 80 лет с ослабленным иммунитетом.
Ранее применение вакцины Pfizer приостановили в Литве. Там такое решение было принято из-за нарушения технического регламента при транспортировке субстанции.
Между тем, в самой компании Pfizer рассматривают возможность подачи заявки в России на регистрацию вакцины.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+24 715 / сут.
Умерли
64 495+555 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+27 636 / сут.
- Дети Киркорова прошли пробы в «Ералаш»
- Рекордно теплым назвали 2020 год в НАСА
- Завершено следствие по новому делу экс-полковника Захарченко
- Партия из 10 млн использованных медицинских перчаток доставлена в Москву
- Попова заявила, что коронавирус останется навсегда и будет сезонным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru