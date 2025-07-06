Минобороны: ВС РФ взяли под контроль село Поддубное в ДНР

По данным ведомства, в операции по освобождению села приняли участие подразделения группировки войск «Восток». При этом в МО добавили, что бойцы группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Соболевка в Харьковской области.

Ранее в Минобороны РФ объявили, что за ночь 6 июля над территорией страны силы ПВО сбили 120 украинских дронов, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».