Минобороны: ВС РФ взяли под контроль село Поддубное в ДНР
6 июля 202512:27
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Поддубное в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, в операции по освобождению села приняли участие подразделения группировки войск «Восток». При этом в МО добавили, что бойцы группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Соболевка в Харьковской области.
Ранее в Минобороны РФ объявили, что за ночь 6 июля над территорией страны силы ПВО сбили 120 украинских дронов, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
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