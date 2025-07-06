СМИ назвали возможную причину гибели спортсменов во время забега в Хибинах

По данным Mash, участникам пришлось преодолевать участки по пересечённой местности — они бежали по скользким камням и ущелью, занесённому снегом. Один из участников забега рассказал Mash, что погодные условия на перевале Рамзая были невероятно тяжёлыми — мокрый снег, ветер больше 20 м/с и температура около нуля.

В свою очередь Тelegram-канал 112 со ссылкой на одного из участников сообщает, что организаторы мероприятия предупредили участников о погодных условиях, и заявили, что путь будет не из легких.

Согласно сообщению, спортсмен благополучно завершил забег, однако на одной из дистанций он встретил девушку, которой стало плохо из-за переохлаждения. По его словам, вместе с другими участниками ему удалось сопроводить пострадавшую до ближайшего пункта, после чего за помощью обратились к медикам. Позже стало известно что ней всё в порядке.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что при проведении трейлового забега «Хибины» в горах погибли два человека, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

