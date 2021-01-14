В Норвегии 23 человека скончались после прививки вакциной от коронавируса Pfizer
Специалисты норвежского агентства лекарственных средств выясняют причины смерти 23 человек, которые скончались в Норвегии после прививки от коронавируса, сообщает пресс-служба организации.
По данным агентства, в настоящее время изучены 13 смертельных случаев из 23. Все умершие были старше 80 лет и специалисты считают, что побочные действия вакцины Pfizer могли способствовать осложнению имеющихся у них заболеваний.
Норвегия стала одной из первых европейских стран, где началась вакцинация от коронавируса препаратом компании Pfizer. В настоящее время привито больше 25 тысяч норвежцев.
Ранее в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения заявили, что частным клиникам в России запрещено использовать для вакцинации от коронавируса препараты зарубежного производства, в том числе компании Pfizer, если они не прошли государственную регистрацию.
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