В Норвегии 23 человека скончались после прививки вакциной от коронавируса Pfizer

Специалисты норвежского агентства лекарственных средств выясняют причины смерти 23 человек, которые скончались в Норвегии после прививки от коронавируса, сообщает пресс-служба организации.

По данным агентства, в настоящее время изучены 13 смертельных случаев из 23. Все умершие были старше 80 лет и специалисты считают, что побочные действия вакцины Pfizer могли способствовать осложнению имеющихся у них заболеваний.

Норвегия стала одной из первых европейских стран, где началась вакцинация от коронавируса препаратом компании Pfizer. В настоящее время привито больше 25 тысяч норвежцев.

Ранее в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения заявили, что частным клиникам в России запрещено использовать для вакцинации от коронавируса препараты зарубежного производства, в том числе компании Pfizer, если они не прошли государственную регистрацию.

