СК возбудил дело после гибели двух бегунов под Мурманском
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек во время трейлового забега в Мурманской области. Об этом сообщает СУСК РФ по Мурманской области.
Согласно сообщению, было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что привело к гибели двух участников соревнований.
Было установлено, что утром 6 июля во время массового спортивного мероприятия — трейлового (кроссового) забега в Кировске погибли двое его участников. В следственном управлении также сообщили, что на месте происшествия уже работают следователи, которые устанавливают обстоятельства и причины случившегося.
В свою очередь в региональном МЧС сообщили, что в результате трейлового забега «Хибины» один из участников пострадал и был доставлен в больницу. Остальные спортсмены обнаружены и эвакуированы.
Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что при проведении трейлового забега «Хибины» в горах погибли два человека, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Эстонии вертолет упал в Балтийское море
- СК возбудил дело после гибели двух бегунов под Мурманском
- СМИ: Лев сбежал из клетки в турецкой Анталье
- Исследование показало, во сколько обойдется покупка пляжной одежды в РФ
- Лавров: Путин поговорил с Макроном по телефону из-за вежливости
- Минобороны: ВС РФ взяли под контроль село Поддубное в ДНР
- АТОР: Из-за коллапса в аэропортах полностью закончились билеты на поезда из Петербурга в Москву
- СМИ: Киев скрыл от МАГАТЭ сбой в работе Южно-Украинской АЭС с риском катастрофы
- Хуситы ударили баллистической ракетой по аэропорту в Израиле
- Губернатор: В Мурманской области во время забега «Хибины» погибли два человека