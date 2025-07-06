СК возбудил дело после гибели двух бегунов под Мурманском

Согласно сообщению, было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что привело к гибели двух участников соревнований.

Было установлено, что утром 6 июля во время массового спортивного мероприятия — трейлового (кроссового) забега в Кировске погибли двое его участников. В следственном управлении также сообщили, что на месте происшествия уже работают следователи, которые устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

В свою очередь в региональном МЧС сообщили, что в результате трейлового забега «Хибины» один из участников пострадал и был доставлен в больницу. Остальные спортсмены обнаружены и эвакуированы.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что при проведении трейлового забега «Хибины» в горах погибли два человека, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

