Лавров: Путин поговорил с Макроном по телефону из-за вежливости

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что разговор политиков был содержательным, и в нем присутствовали разные интонации.

Вечером 1 июля состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Это произошло впервые почти за три года. Разговор продлился более двух часов. В последний раз лидеры обеих стран говорили по телефону в сентябре 2022-го, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский в интервью НСН отметил, что переговоры России и Франции могли готовиться давно и связаны с политическими изменениями в Европе и США, а Кремль не против отреагировать на сигналы из Парижа.