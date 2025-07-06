Лавров: Путин поговорил с Макроном по телефону из-за вежливости
Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном из принципов вежливости. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину объявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, президент России никогда не отказывается от диалога.
При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что разговор политиков был содержательным, и в нем присутствовали разные интонации.
Вечером 1 июля состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Это произошло впервые почти за три года. Разговор продлился более двух часов. В последний раз лидеры обеих стран говорили по телефону в сентябре 2022-го, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский в интервью НСН отметил, что переговоры России и Франции могли готовиться давно и связаны с политическими изменениями в Европе и США, а Кремль не против отреагировать на сигналы из Парижа.
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