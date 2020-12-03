Хватит ли всем вакцины? Путин потребовал прививать от COVID-19, но в стране дефицит

Однако осторожность вице-премьера объясняется данными, которые источники раскрывают с неохотой - массовое производство вакцины наладить так до сих пор не удалось. Изначально министр здравоохранения Михаил Мурашко обещал, что массовая вакцинация начнется в октябре. После сроки несколько раз сдвигались. На прошлой неделе Мурашко говорил уже о январе-феврале, но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обещал, что вакцинация начнется еще до Нового года.

Пока, как заявляла 24 ноября Голикова, вакцину (в том числе в рамках так называемых «пострегистрационных испытаний») получили 117 тысяч россиян. В начале ноября препарат начали поставлять в регионы, но пока микродозами — в конце ноября РБК собрал отчеты крупных регионов (Татарстан, Пермский край, Башкирия), которые называли одинаковые цифры: 84 дозы, необходимые для вакцинации 42 человек. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов говорил, что в Петербург поступило 400 доз, а до конца года должно поступить 4667. Москва подобные цифры не называет.

Проблема — в масштабировании производства вакцины на мощностях четырех фармкомпаний, которые взялись ее разливать. В начале ноября The Bell писал, что стабилизации препарата не смог добиться ни один из производителей — а значит, производить ее в крупной серии они пока не могут.

Академик РАН, депутат ГД Геннадий Онищенко в эфире НСН спрогнозировал, к какому времени Россия сможет вакцинировать россиян, но с оговоркой, что нужно будет «очень сильно постараться».

«Мы в августе начали прививать от гриппа и сегодня вышли на цифру более 60 миллионов человек. Но там другие группы риска. Там школьники. Но поскольку здесь двойная аппликация, нужно будет хорошо постараться, чтобы до апреля закончить эту работу. С двойной аппликацией и трехнедельным перерывом. Но для этого нужно сейчас очень четко организовать поставки и выстроить соответствующую логистику. Повлиять на скорость могут и сезонные заболевания. Если я переболел ОРЗ, то меня можно будет привить только через месяц», - рассказал он.

Бывший санитарный врач страны допустил прививание двумя препаратами в целях сокращения сроков вакцинации.

«На данный момент у нас есть три базы, надо наладить производство, а это самостоятельный процесс. Было бы неплохо, если бы в эту схему подоспела векторная синтетическая вакцина. Там одна аппликация, и это было бы хорошим подспорьем. Можно было бы и "Спутником", и ей прививать, тогда процесс мог бы ускориться. Но пока я не знаю, на каких производственных площадках собирается масштабироваться вакцина "Вектора"», - отметил Онищенко.