Хватит ли всем вакцины? Путин потребовал прививать от COVID-19, но в стране дефицит
Президент России поручил начать массовую вакцинацию от COVID-19 уже на следующей неделе, министры умоляют подождать.
Подготовка к массовой вакцинация россиян от COVID-19 выходит на завершающую стадию. После того как 2 декабря Британия зарегистрировала и пообещала на следующей неделе начать прививать своих граждан вакциной Pfizer, а Пентагон заявил, что начнет распространение вакцин через одну-три недели, президент РФ Владимир Путин потребовал от вице-премьера Татьяны Голиковой начать массовую вакцинацию россиян препаратом «Спутник V». На осторожное предложение Голиковой «доложить ему о готовности» Путин резко заявил, что нужно не докладывать, а начинать.
«Давайте мы договоримся, что вы на следующей неделе не доложите мне, а начнете масштабную вакцинацию. Каждый день докладываете, давайте уже начнем эту работу», — ответил Путин на онлайн-совещании с Михаилом Мишустиным и членами правительства.
Однако осторожность вице-премьера объясняется данными, которые источники раскрывают с неохотой - массовое производство вакцины наладить так до сих пор не удалось. Изначально министр здравоохранения Михаил Мурашко обещал, что массовая вакцинация начнется в октябре. После сроки несколько раз сдвигались. На прошлой неделе Мурашко говорил уже о январе-феврале, но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обещал, что вакцинация начнется еще до Нового года.
Пока, как заявляла 24 ноября Голикова, вакцину (в том числе в рамках так называемых «пострегистрационных испытаний») получили 117 тысяч россиян. В начале ноября препарат начали поставлять в регионы, но пока микродозами — в конце ноября РБК собрал отчеты крупных регионов (Татарстан, Пермский край, Башкирия), которые называли одинаковые цифры: 84 дозы, необходимые для вакцинации 42 человек. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов говорил, что в Петербург поступило 400 доз, а до конца года должно поступить 4667. Москва подобные цифры не называет.
Проблема — в масштабировании производства вакцины на мощностях четырех фармкомпаний, которые взялись ее разливать. В начале ноября The Bell писал, что стабилизации препарата не смог добиться ни один из производителей — а значит, производить ее в крупной серии они пока не могут.
Академик РАН, депутат ГД Геннадий Онищенко в эфире НСН спрогнозировал, к какому времени Россия сможет вакцинировать россиян, но с оговоркой, что нужно будет «очень сильно постараться».
«Мы в августе начали прививать от гриппа и сегодня вышли на цифру более 60 миллионов человек. Но там другие группы риска. Там школьники. Но поскольку здесь двойная аппликация, нужно будет хорошо постараться, чтобы до апреля закончить эту работу. С двойной аппликацией и трехнедельным перерывом. Но для этого нужно сейчас очень четко организовать поставки и выстроить соответствующую логистику. Повлиять на скорость могут и сезонные заболевания. Если я переболел ОРЗ, то меня можно будет привить только через месяц», - рассказал он.
Бывший санитарный врач страны допустил прививание двумя препаратами в целях сокращения сроков вакцинации.
«На данный момент у нас есть три базы, надо наладить производство, а это самостоятельный процесс. Было бы неплохо, если бы в эту схему подоспела векторная синтетическая вакцина. Там одна аппликация, и это было бы хорошим подспорьем. Можно было бы и "Спутником", и ей прививать, тогда процесс мог бы ускориться. Но пока я не знаю, на каких производственных площадках собирается масштабироваться вакцина "Вектора"», - отметил Онищенко.
При этом россиянам напомнили и о дефиците вакцин от COVID-19, что не выглядит фантастически из-за недавней нехватки противовирусных препаратов по всей стране. Глава лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков заявил о возможности дефицита вакцин против коронавируса в РФ с начала массовой вакцинации. Эксперт пояснил, что причина в том, что в настоящее время вакцины находятся на стадии масштабирования. Волчков высказал предположение, что россияне смогут выбирать из нескольких вакцин через полгода или год, когда вакцины на рынке будут в достаточном количестве.
Ценой на отечественные препараты пока не пугают. Стоимость вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства будет в одном ценовом диапазоне для всех зарубежных стран. Об этом сообщил руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Цена одной дозы будет меньше 10 долларов США. Препарат на экспорт станет доступным с начала 2021 года. По информации Дмитриева, уже свыше 40 государств выразили заинтересованность в отечественной вакцине. Объём заказ на сегодня превышает 1,2 миллиарда доз.
Вакцина «Спутник V» разработана Научно-исследовательским центром имени Гамалеи и была первой зарегистрирована в августе. Второй препарат — «ЭпиВакКорона» — дело рук специалистов центра «Вектор». Эта субстанция зарегистрирована в октябре. Сейчас обе вакцины проходят период пострегистрационных исследований.
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