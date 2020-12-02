Путин поручил со следующей недели начать масштабную вакцинацию от коронавируса

Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от COVID-19, сообщает РИА Новости

В ходе видеоконференции Голикова предложила главе государства сначала «доложить о готовности». Путин же попросил обойтись без доклада.

«Давайте договоримся. Вы на следующей неделе не доложите, а начнете», - подчеркнул президент.

Российский лидер отметил, что в стране уже выпущено порядка двух миллионов доз вакцины от коронавируса, что даёт возможность «начать если не массовую, то масштабную вакцинацию». По словам путина, первыми будут прививать врачей и учителей.

Ранее Голикова рассказала, что массовая вакцинация россиян от коронавируса будет добровольной.

