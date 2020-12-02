Путин поручил со следующей недели начать масштабную вакцинацию от коронавируса
Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от COVID-19, сообщает РИА Новости
В ходе видеоконференции Голикова предложила главе государства сначала «доложить о готовности». Путин же попросил обойтись без доклада.
«Давайте договоримся. Вы на следующей неделе не доложите, а начнете», - подчеркнул президент.
Российский лидер отметил, что в стране уже выпущено порядка двух миллионов доз вакцины от коронавируса, что даёт возможность «начать если не массовую, то масштабную вакцинацию». По словам путина, первыми будут прививать врачей и учителей.
Ранее Голикова рассказала, что массовая вакцинация россиян от коронавируса будет добровольной.
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