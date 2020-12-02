В РФ не исключили дефицита вакцин от COVID-19 с начала массовой вакцинации

Глава лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков заявил о возможности нехватки вакцин против коронавируса в РФ с начала массовой вакцинации. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что дефицит может наблюдаться в течение первых месяцев и, по словам Волчкова, он будет «достаточно большой». Эксперт пояснил, что причина в настоящее время вакцины находятся на стадии масштабирования.



Волчков высказал предположение, что россияне смогут выбирать из нескольких вакцин через полгода или год, когда вакцины на рынке будут в достаточном количестве.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более 100 тысяч россиян уже привились вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V».