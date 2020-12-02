Как в 60 лет: Врачи раскрыли новые последствия COVID-19
Переболевшие коронавирусом рискуют получить проблемы с памятью, потерю ориентации в пространстве, и, как выяснилось теперь, ещё и преждевременное старение. Более того, у переболевших возможны психологические проблемы, считают специалисты.
Биолог предупредила о преждевременном старении перенесших COVID-19. По словам профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой, преждевременное старение организма грозит даже тем, кто перенес инфекцию в легкой форме.
«Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70 % из них наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у пост-ковидной группы — уже в 40», — пояснила биолог.
Профессор пришла к выводу, что коронавирус «приближает старость» и «забирает ресурсы», пишет РИА Новости.
Врачи все чаще стали отмечать, что переболевшие коронавирусом имеют проблемы с памятью и вниманием. Также у переболевших развиваются невралгические боли. Хирург и реабилитолог Константин Лядов сообщал, что жалобы на эти симптомы стали особенно часты осенью. Весной в начале пандемии таких случаев не было.
Еще одним последствием коронавируса являются мышечные боли задней наружной поверхности ног, начиная от ягодиц и до голени, которые ничем не снимаются. Это может быть вызвано как последствиями стресса от самого факта болезни, так и нарушением кровоснабжения мозга в условиях, когда легкие ослаблены болезнью. Другой причиной таких неприятных ощущений может стать нейротоксическое воздействие самой инфекции, говорят специалисты.
Невролог, главный врач реабилитационного центра «Доверие» Александр Комаров считает, что эти последствия коронавируса обратимы. Доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов, со своей стороны, уточнил, что нужно принимать витамины группы В, магний и цинк.
Как сообщалось ранее, ученые Медицинской школы Джонса Хопкинса в США пришли к выводу, что пациенты, пережившие COVID-19, находятся в зоне риска по психическим осложнениям. Также отмечалось, что многие переболевшие коронавирусной инфекцией – порядка 20% - имеют риск развития заболеваний нервной системы. Среди этих болезней – тревожность, депрессия и бессонница, а также деменция и заболевания головного мозга.
Ранее в июне медицинские специалисты в Китае идентифицировали еще одно осложнение, вызываемое новым коронавирусом. Оказалось, что примерно в 20-30% случаев COVID-19 вызывает помрачение рассудка. Речь идёт о так называемом делирии — психическом расстройстве, которое протекает с помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций. Такого рода расстройство отличается наличием истинных, преимущественно зрительных, галлюцинаций и иллюзий. Сохраняются осознание собственной личности и опасностей. Причём пациент может представлять опасность для самого себя и окружающих.
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН ранее отметил, что симптомы повреждения центральной и периферической нервной системы: провалы в памяти, отсутствие обоняния, нарушения слуха могут сохраняться очень долго, потому что восстановление нервных клеток – это очень длительный процесс. Магнитно-резонансная томография показывает у таких больных картину, очень похожую на рассеянный склероз. Такое бывает и при ВИЧ/СПИДе. Чтобы снизить проявление этих симптомов, начинать лечение нужно при первых признаках простуды, затем применять дыхательную гимнастику по методике доктора Стрельниковой, посоветовал Жемчугов.
Академик РАН, депутат ГД Геннадий Онищенко заявил, что пациентам, которые заразились COVID-19, следует избегать радиационного облучения. Он отметил, что многие пациенты хотят, чтобы им сделали КТ, однако делать это следует только по назначению врача. «Не надо увлекаться этим», - подчеркнул академик.
Онищенко также добавил, что опытный врач способен и без КТ определить наличие или отсутствие у пациента пневмонии.
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