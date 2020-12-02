Как в 60 лет: Врачи раскрыли новые последствия COVID-19

Биолог предупредила о преждевременном старении перенесших COVID-19. По словам профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой, преждевременное старение организма грозит даже тем, кто перенес инфекцию в легкой форме.

«Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70 % из них наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у пост-ковидной группы — уже в 40», — пояснила биолог.

Профессор пришла к выводу, что коронавирус «приближает старость» и «забирает ресурсы», пишет РИА Новости.

Врачи все чаще стали отмечать, что переболевшие коронавирусом имеют проблемы с памятью и вниманием. Также у переболевших развиваются невралгические боли. Хирург и реабилитолог Константин Лядов сообщал, что жалобы на эти симптомы стали особенно часты осенью. Весной в начале пандемии таких случаев не было.

Еще одним последствием коронавируса являются мышечные боли задней наружной поверхности ног, начиная от ягодиц и до голени, которые ничем не снимаются. Это может быть вызвано как последствиями стресса от самого факта болезни, так и нарушением кровоснабжения мозга в условиях, когда легкие ослаблены болезнью. Другой причиной таких неприятных ощущений может стать нейротоксическое воздействие самой инфекции, говорят специалисты.