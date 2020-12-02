Как в 60 лет: Врачи раскрыли новые последствия COVID-19

Переболевшие коронавирусом рискуют получить проблемы с памятью, потерю ориентации в пространстве, и, как выяснилось теперь, ещё и преждевременное старение. Более того, у переболевших возможны психологические проблемы, считают специалисты.

Биолог предупредила о преждевременном старении перенесших COVID-19. По словам профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой, преждевременное старение организма грозит даже тем, кто перенес инфекцию в легкой форме.

«Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70 % из них наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у пост-ковидной группы — уже в 40», — пояснила биолог.

Профессор пришла к выводу, что коронавирус «приближает старость» и «забирает ресурсы», пишет РИА Новости.

Врачи все чаще стали отмечать, что переболевшие коронавирусом имеют проблемы с памятью и вниманием. Также у переболевших развиваются невралгические боли. Хирург и реабилитолог Константин Лядов сообщал, что жалобы на эти симптомы стали особенно часты осенью. Весной в начале пандемии таких случаев не было.

Еще одним последствием коронавируса являются мышечные боли задней наружной поверхности ног, начиная от ягодиц и до голени, которые ничем не снимаются. Это может быть вызвано как последствиями стресса от самого факта болезни, так и нарушением кровоснабжения мозга в условиях, когда легкие ослаблены болезнью. Другой причиной таких неприятных ощущений может стать нейротоксическое воздействие самой инфекции, говорят специалисты.

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Невролог, главный врач реабилитационного центра «Доверие» Александр Комаров считает, что эти последствия коронавируса обратимы. Доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов, со своей стороны, уточнил, что нужно принимать витамины группы В, магний и цинк.

Как сообщалось ранее, ученые Медицинской школы Джонса Хопкинса в США пришли к выводу, что пациенты, пережившие COVID-19, находятся в зоне риска по психическим осложнениям. Также отмечалось, что многие переболевшие коронавирусной инфекцией – порядка 20% - имеют риск развития заболеваний нервной системы. Среди этих болезней – тревожность, депрессия и бессонница, а также деменция и заболевания головного мозга.

Ранее в июне медицинские специалисты в Китае идентифицировали еще одно осложнение, вызываемое новым коронавирусом. Оказалось, что примерно в 20-30% случаев COVID-19 вызывает помрачение рассудка. Речь идёт о так называемом делирии — психическом расстройстве, которое протекает с помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций. Такого рода расстройство отличается наличием истинных, преимущественно зрительных, галлюцинаций и иллюзий. Сохраняются осознание собственной личности и опасностей. Причём пациент может представлять опасность для самого себя и окружающих.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН ранее отметил, что симптомы повреждения центральной и периферической нервной системы: провалы в памяти, отсутствие обоняния, нарушения слуха могут сохраняться очень долго, потому что восстановление нервных клеток – это очень длительный процесс. Магнитно-резонансная томография показывает у таких больных картину, очень похожую на рассеянный склероз. Такое бывает и при ВИЧ/СПИДе. Чтобы снизить проявление этих симптомов, начинать лечение нужно при первых признаках простуды, затем применять дыхательную гимнастику по методике доктора Стрельниковой, посоветовал Жемчугов.

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Академик РАН, депутат ГД Геннадий Онищенко заявил, что пациентам, которые заразились COVID-19, следует избегать радиационного облучения. Он отметил, что многие пациенты хотят, чтобы им сделали КТ, однако делать это следует только по назначению врача. «Не надо увлекаться этим», - подчеркнул академик.

Онищенко также добавил, что опытный врач способен и без КТ определить наличие или отсутствие у пациента пневмонии.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МедицинаКоронавирус
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