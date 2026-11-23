Сборная России по самбо выиграла 21 золотую медаль на юниорском Кубке Европы
Сборная России одержала победу на Кубке Европы по самбо среди спортсменов в возрасте до 24 лет, проходившем на Кипре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на президента Кипрской федерации самбо Мариоса Андреу.
«Российские борцы - как юноши, так и девушки - завоевали в общей сложности 21 золотую медаль, первенствовав во всех категориях», — указал глава объединения.
При этом серебряные и бронзовые награды получили кипрские и греческие юниоры.
Состязания прошли в Лимасоле на крытой арене «Аполлон».
Ранее сборная России по дзюдо впервые с 2019 года стала победителем командного чемпионата Европы, пишет Ura.ru.
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