ПОЗИЦИЯ США



Белый дом добивается, чтобы у России была уверенность в отсутствии у НАТО намерений вступить с ней в конфронтацию, заявил в своих социальных сетях спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер. Он отметил, что для этого необходимы четкие заявления сторон о намерениях, подкрепленные обязательствами.



Впрочем, далеко не все политики разделяют подход нынешней администрации. Демократическая партия, взявшая контроль над Конгрессом по итогам промежуточных выборов, в начале 2027 года намерена утвердить новый крупный пакет военной помощи Украине, сообщила Politico. По данным издания, речь идет о многомиллиардных траншах. Таким образом парламентарии бросают вызов президенту США Дональду Трампу. Цель инициативы — сформировать в Конгрессе большинство, которое позволило бы преодолеть возможное вето американского лидера.