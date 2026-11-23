Некуда спешить? Россия и США продлят переговоры с Украиной
Американские представители готовят новые планы для достижения мира, а в Кремле готовы рассмотреть их в скором времени.
Очередной раунд трехсторонних переговоров по Украине пройдет в скором времени. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости. По его словам, точной даты еще нет, но встреча точно состоится.
ПОЗИЦИЯ США
Белый дом добивается, чтобы у России была уверенность в отсутствии у НАТО намерений вступить с ней в конфронтацию, заявил в своих социальных сетях спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер. Он отметил, что для этого необходимы четкие заявления сторон о намерениях, подкрепленные обязательствами.
Впрочем, далеко не все политики разделяют подход нынешней администрации. Демократическая партия, взявшая контроль над Конгрессом по итогам промежуточных выборов, в начале 2027 года намерена утвердить новый крупный пакет военной помощи Украине, сообщила Politico. По данным издания, речь идет о многомиллиардных траншах. Таким образом парламентарии бросают вызов президенту США Дональду Трампу. Цель инициативы — сформировать в Конгрессе большинство, которое позволило бы преодолеть возможное вето американского лидера.
ПОЗИЦИЯ ЕВРОПЫ
В свою очередь, европейские партнеры Украины согласились на необходимость переговоров. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что европейским странам не стоит отказываться от предложения Москвы по переговорам. По его мнению, такой шаг стал бы ошибкой и послал бы неверный сигнал, пишет Bild. Он добавил, что в Берлине координируют позицию с партнерами в Париже, Лондоне, Варшаве, Риме, Брюсселе, Вашингтоне и Киеве. С ними планируется обсудить и поступившее из Москвы предложение о консультациях.
Риторика немецкого правительства изменилась на фоне предстоящих выборов в отдельных странах Европейского союза. До конца 2027 года голосования пройдут в Испании, Франции, Польше и Италии. Результаты способны подорвать устойчивость объединения, сообщает The Guardian. По данным издания, они могут привести к параличу принятия ключевых решений и кардинально изменить облик Европы. Приход евроскептиков к власти даже в отдельных государствах способен сформировать влиятельное меньшинство, которое начнет блокировать важнейшие инициативы. Под угрозой может оказаться общеевропейский бюджет и принятие Украины в Евросоюз. Эксперты уделили особое внимание президентской гонки во Франции, фаворитом является глава «Национального объединения» Марин Ле Пен. Она уже отклонила приглашение лидера Украины Владимира Зеленского посетить Киев.
ПОЗИЦИЯ УКРАИНЫ
Зеленский, в свою очередь, подтвердил, что администрация Трампа настроена организовать новый раунд мирных переговоров между Украиной и Россией еще до Рождества, но выставил собственные условия. По его мнению, членство в НАТО остается наиболее понятной гарантией безопасности. Об этом президент сообщил на своих официальных страницах в социальных сетях.
Он добавил, что действия Москвы свидетельствуют о нежелании российского лидера Владимира Путина прекращать конфликт и стремлении находить новые поводы для эскалации.
Эти сообщения вызвали критику в самой Украине. Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель обвинила его в том, что его требования затягивают мирные переговоры, а сам политик подводит страну к капитуляции, не принимая мирное соглашение, написала она в соцсети X.
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