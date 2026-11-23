БПЛА вновь атаковали резервуары для хранения нефти в Татарстане
23 ноября 202608:41
Юлия Савченко
Резервуары для хранения нефти вблизи города Альметьевска в Татарстане подверглись атаке украинских БПЛА. Об этом заявила пресс-служба главы республики.
«В результате продолжительного налета есть повреждения нескольких объектов», — приводит сообщение ТАСС.
Обошлось без пострадавших и погибших.
На минувшей неделе украинские дроны атаковали резервуары близ Альметьевска, крупного пожара удалось избежать благодаря автоматической системе пожаротушения и работе служб безопасности, напоминает Ura.ru.
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