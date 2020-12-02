Минздрав: Более 100 тысяч человек привились вакциной «Спутник V»

Более 100 тысяч россиян уже привились вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V», заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил со следующей недели приступить к масштабной вакцинации от COVID-19. Глава государства предложил первыми вакцинировать основные группы риска, медиков и учителей. Вакцинация будет добровольной и бесплатной, отмечает «Свободная пресса».

Препарат «Спутник V» стал первой в России и мире зарегистрированной вакциной для профилактики COVID-19. Вакцину разработали специалисты НИЦЭМ имени Гамалеи. Сейчас препарат проходит стадию пострегистрационных исследований. Специалисты оценили эффективность вакцины в 92%.

