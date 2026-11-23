СМИ: Премьер Пакистана прибудет с трехдневным визитом в Россию
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф совершит трехдневный визит в Россию. Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на источник.
По данным издания, политик прибудет в РФ с первым официальным трехдневным визитом 30 ноября.
Как ожидается, Шариф и президент России Владимир Путин обсудят сотрудничество в сферах энергетики, обороны и торговли, а также вопросы региональной безопасности и инвестиций.
Ранее Россию посетил президент Ирана Масуд Пезешкиан, он принял участие в восьмом саммите Форума стран — экспортеров газа, напоминает Ura.ru.
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