Онищенко назвал сроки вакцинации от COVID-19 всех россиян
Академик РАН и депутат Госдумы рассказал в эфире НСН, что прививать от коронавируса можно двумя российскими вакцинами одновременно.
Граждане России будут обеспечены вакцинами от коронавируса отечественного производства в первую очередь, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, внутренние мощности по выпуску препаратов будут нацелены на обеспечение потребностей именно россиян.
Для зарубежных пользователей российские вакцины будут производится у них самих. Соответствующие производственные цепочки сейчас выстраивает Российский фонд прямых инвестиций, пояснил представитель Кремля.
Академик РАН, депутат ГД Геннадий Онищенко в эфире НСН спрогнозировал, к какому времени Россия сможет вакцинировать россиян.
«Мы в августе начали прививать от гриппа и сегодня вышли на цифру более 60 миллионов человек. Но там другие группы риска. Там школьники. Но поскольку здесь двойная аппликация, нужно будет хорошо постараться, чтобы до апреля закончить эту работу. С двойной аппликацией и трехнедельным перерывом. Но для этого нужно сейчас очень четко организовать поставки и выстроить соответствующую логистику. Повлиять на скорость могут и сезонные заболевания. Если я переболел ОРЗ, то меня можно будет привить только через месяц», - рассказал он.
Собеседник НСН допустил прививание двумя препаратами в целях сокращения сроков вакцинации.
«На данный момент у нас есть три базы, надо наладить производство, а это самостоятельный процесс. Было бы неплохо, если бы в эту схему подоспела векторная синтетическая вакцина. Там одна аппликация, и это было бы хорошим подспорьем. Можно было бы и "Спутником", и ей прививать, тогда процесс мог бы ускориться. Но пока я не знаю, на каких производственных площадках собирается масштабироваться вакцина «Вектора», - отметил Онищенко.
Ранее министерство здравоохранения сообщило, что в среду в Москву приехали специалисты из Венгрии для изучения первой зарегистрированной в России вакцины «Спутник V». Делегация побывает в медицинских учреждениях, где проводились клинические испытания, а также непосредственно производство препарата. В Росздравнадзоре отмечают высокую заинтересованность венгерской стороны в российской вакцине.
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