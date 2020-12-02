Онищенко назвал сроки вакцинации от COVID-19 всех россиян

Граждане России будут обеспечены вакцинами от коронавируса отечественного производства в первую очередь, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, внутренние мощности по выпуску препаратов будут нацелены на обеспечение потребностей именно россиян.

Для зарубежных пользователей российские вакцины будут производится у них самих. Соответствующие производственные цепочки сейчас выстраивает Российский фонд прямых инвестиций, пояснил представитель Кремля.

Академик РАН, депутат ГД Геннадий Онищенко в эфире НСН спрогнозировал, к какому времени Россия сможет вакцинировать россиян.

«Мы в августе начали прививать от гриппа и сегодня вышли на цифру более 60 миллионов человек. Но там другие группы риска. Там школьники. Но поскольку здесь двойная аппликация, нужно будет хорошо постараться, чтобы до апреля закончить эту работу. С двойной аппликацией и трехнедельным перерывом. Но для этого нужно сейчас очень четко организовать поставки и выстроить соответствующую логистику. Повлиять на скорость могут и сезонные заболевания. Если я переболел ОРЗ, то меня можно будет привить только через месяц», - рассказал он.